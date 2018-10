Em grande como há muito tempo já não se via. Anadia e Águeda estão na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Os Trevos golearam fora o Vilafranquense, enquanto os Galos eliminaram em casa o Louletano.

A nível distrital, o Oliveira do Bairro somou a terceira vitória consecutiva na Divisão de Elite. A vítima foi o Paivense (3-2). Triunfo que lhe valeu a subida ao 5.º lugar.

Na 1.ª Divisão, o Oiã alcançou a primeira vitória fora, em Vale de Cambra; o Fermentelos trouxe um ponto de Canedo; o Mealhada perdeu em Argoncilhe, um dos líderes e o Antes foi surpreendido em casa pelo Mosteirô FC.

Na 2.ª Divisão, o trio da frente foi desfeito, com o CRAC a empatar em casa com o Bom Sucesso (1-1). A LAAC goleou em casa o Ribeira/Azenha e o Bustos venceu por 1-0 no terreno do Pessegueirense.

No basquetebol, o Sangalhos voltou a vencer para o Nacional da 1.ª Divisão, ao ganhar na casa do Olivais por 71-73. Para a Taça de Portugal acabou por ser surpreendido em casa pelo Desportivo da Póvoa por 62-63.

Pode ler, tudo ao pormenor, na edição impressa de quinta-feira, dia 25.