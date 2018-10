Na segunda deslocação ao terreno do Vilafranquense no espaço de oito dias, o Anadia alcançou mais um resultado positivo, ao empatar a um golo, em jogo a contar para a 9.ª jornada do Campeonato de Portugal, Série C.

Na Série B e na receção ao Paredes, o Águeda levou a melhor com o solitário golo de David, ainda na primeira parte.

Nos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Aveiro, na Divisão de Elite, o Oliveira do Bairro, na casa do vizinho Mourisquense, somou a quarta vitória consecutiva ao vencer por dois golos sem resposta.

Na 1.ª Divisão, o Fermentelos “empatou” um dos líderes, o Argoncilhe (1-1), numa jornada em que o Mealhada, ao vencer em casa o Arrifanense (1-0), aproximou-se dos lugares de subida.

Registo para a derrota em casa do Oiã frente ao Canedo (1-2) e para o regresso às vitórias da Juve Force diante do Antes (3-2).

Na 2.ª Divisão, o Bustos dividiu os pontos com o Luso (2-2) e perdeu a liderança, agora com a LAAC sozinha no poleiro, depois da goleada (6-0) no reduto do VN Monsarros.

O Águas Boas venceu na Azenha e está a um ponto dos lugares de subida, numa jornada onde o destaque vai para a primeira vitória do Sosense na casa do Valonguense.

Na 1.ª divisão de basquetebol, o Sangalhos bateu em casa o 5Basket por 89-69 e assumiu a liderança isolada.

Pode ler, tudo ao pormenor, na edição impressa de quinta-feira, dia 1.