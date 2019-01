No passado sábado, o Velódromo Nacional de Sangalhos foi palco do Troféu Alves Barbosa inserido na Taça de Portugal de Ciclismo de Pista.

Vários foram os atletas de todos os escalões que marcaram presença e as disputas foram acesas ao longo do dia para alcançarem as classificações mais altas.

Destaque para o Clube de Ciclismo da Bairrada onde a cadete feminina Beatriz Pereira, que se apresenta numa forma incrível e sem dar hipóteses às suas rivais, arrecadou o 1.º lugar na modalidade dos 500 metros e na corrida por pontos, e Diogo Narciso que também finalizou em 1.º lugar a corrida por pontos de juniores masculinos. Já em juniores femininas, Margarida Martins fez um fantástico 2.º lugar na eliminação e corrida por pontos.

Os responsáveis do clube dão os parabéns a todos os atletas sem exceção, sem olhar a classificações, pois todos dão o máximo em competição para elevar o nome da Bairrada Cycling Team.

Classificações. Cadetes femininas: 500 metros e corrida por pontos. 1.º lugar: Beatriz Pereira.

Juniores femininas – Eliminação. 2.º lugar: Margarida Martins. 4.º lugar: Beatriz Martins. 6.º lugar: Sara Neves.

Juniores femininas – Corrida Pontos. 2.º lugar: Margarida Martins. 4.º lugar: Beatriz Martins.

Juniores masculinos – Eliminação. 4.º lugar: Diogo Narciso. 18.º lugar: Alexandre Alves. 21.º lugar: Pedro Crispim.

Juniores masculinos – Corrida Pontos. 1.º lugar: Diogo Narciso.