Disputou-se no passado sábado, a terceira e última prova da Taça de Portugal de Pista, com a designação Troféu SUNLIVE, no Velódromo Nacional de Sangalhos.

Relativamente aos atletas do Clube de Ciclismo da Bairrada, o grande destaque vai para a cadete Beatriz Pereira, que venceu a Taça de Portugal de pista nas disciplinas de corrida por pontos e 500m. A grande ausência nesta prova foi o júnior Diogo Narciso, que sofreu uma lesão numa aula de Educação Física, acabando por ser engessado no pé direito, ficando fora desta competição e a quem desejamos as rápidas melhoras.

O Clube de Ciclismo da Bairrada referiu que “a ansiedade e nervoso miudinho no seio da equipa era notório, mas os nossos atletas revelaram ter mais uma vez uma enorme motivação e capacidade de concentração sob pressão, conseguindo atacar em todas as frentes de modo a atingir os objetivos propostos”.

Merecem também um breve e curto destaque o antigo atleta do Clube de Ciclismo da Bairrada, Rodrigo Caixas (LA Alumínios Sport), que foi o vencedor da Taça de Portugal de pista na categoria de Elites, e a ciclista Soraia Silva (Velo Performance), natural da Bairrada, que foi 2.ª classificada na Taça de Portugal de pista na categoria de Elites femininas.

Classificação geral – Bairrada. Juniores masculinos – Eliminação: Diogo Narciso( 7.º), Alexandre Alves (10.º), João Carvalho (18.º), Rúben Saldanha (30.º) e Pedro Crispim (31.º).

Corrida por Pontos. João Carvalho (3.º), Diogo Narciso (8.º), Alexandre Alves (18.º) e Rúben Saldanha (23.º).

Juniores femininos – Eliminação: Margarida Martins (2.º), Beatriz Martins (4.º) e Sara Neves (8.º).

Corrida por Pontos. Beatriz Martins (2.º), Margarida Martins (3.º) e Sara Neves (8.º).

Cadetes femininos. Corrida por Pontos e 500 metros: Beatriz Pereira (1.ª).

Prova de Abertura. A Prova de Abertura – Região de Aveiro, primeira corrida da Taça de Portugal Jogos Santa Casa que decorreu no passado domingo, e que passou pela zona da Bairrada, teve como grande vencedor Rui Oliveira (ao serviço da Equipa Portugal).

Rui Oliveira demonstrou grande superioridade, batendo todo o pelotão. César Martingil (Sporting-Tavira) foi o segundo classificado e Luís Mendonça (Rádio Popular-Boavista), um dos fugitivos do dia, fechou o pódio. Iuri Leitão (Sicasal/Constantinos), oitavo na geral, foi o melhor Sub-23.

A Equipa Portugal juntou o triunfo coletivo ao individual e a Sicasal/Constantinos foi a melhor formação de clube.

No topo da geral da Taça de Portugal Jogos Santa Casa de Elites e Sub-23 segue para as próximas competições pontuáveis Rui Oliveira e Iuri Leitão, respetivamente.