Depois de três jogos sem ganhar, o Oliveira do Bairro regressou às vitórias, em casa, diante do Mansores, com o golo a surgir já em período de descontos. Preciosa vitória para os Falcões, que assim ficaram mais tranquilos na tabela, em oitavo lugar, com mais 13 pontos da primeira equipa a descer.

No jogo grande da jornada do Campeonato SABSEG, o Pampilhosa entrou com tudo na casa do líder Beira-Mar. Marcou logo no primeiro minuto por Lima, mas os aurinegros acabariam por dar a volta ao resultado nos últimos dez minutos. Os ferroviários ficaram assim a 10 pontos da liderança.

Em casa, o Mourisquense esteve a ganhar, mas o Vista Alegre acabou por dar a volta, afundando ainda mais os Pilatos na classificação. A descida parece um cenário irreversível!

2-O Oliveira do Bairro joga em São João de Ver. Não o espera um adversário fácil, que ainda sonha, pelo menos, com o segundo lugar.

Em casa, o Pampilhosa é favorito diante do Carregosense, ao contrário do Mourisquense, que visita o segundo da geral, o Bustelo.

I DIVISÃO

1-Sem ganhar há três jogos, o Mealhada voltou a empatar em casa, desta vez com o Oiã. Os locais marcaram primeiro, mas os oianenses empataram nos últimos dez minutos, um resultado que deixa a equipa de Davide Dias com o cerco apertado, na quarta posição.

Em grande continua o Fermentelos, que somou a quarta vitória consecutiva no terreno do Beira-Vouga e ficou a cinco pontos do quarto lugar. Tudo em aberto.

O Famalicão, que até esteve a ganhar em Cucujães, saiu de lá com uma goleada (5-1), enquanto o Antes, na casa do líder São Vicente Pereira, sofreu nova derrota.

Em queda livre está a Juve Force, que perdeu em casa com a ACRD Mosteirô por 1-0.

2-Jornada de emoções fortes, a começar pelo dérbi Oiã-Fermentelos. Um jogo que promete e que pode ser decidido nos detalhes.

Vida difícil para Famalicão e Antes com a receção aos dois primeiros classificados. Os famalicenses jogam com o São Vicente Pereira, líder destacado do campeonato. Já os mealhadenses defrontam a Ovarense, jogos em que um ponto não será mau de todo.

O Mealhada joga na casa da ACRD Mosteirô e não pode voltar a distrair-se sob pena de perder os lugares de acesso à subida.

A Juve Force joga no reduto do Valecambrense e tem de mostrar muito mais do que nas últimas jornadas, se quer pontuar.

II DIVISÃO

ZONA SUL. 1-Numa jornada de goleadas e muitos golos, com o CRAC de folga, a LAAC não teve dificuldade em vencer no terreno do Sosense e aumentar a vantagem para oito pontos sobre o seu mais direto perseguidor.

O Calvão, que trouxe uma mão cheia de golos da Azenha, ficou agora a um ponto da equipa de Parada de Cima e com tudo em aberto na luta pela subida.

No dérbi concelhio, o Mamarrosa levou a melhor sobre o Águas Boas e manteve o quarto lugar.

O Bustos venceu por 6-0 na casa da Juve Force B, e o Paredes do Bairro, num jogo de loucos, ganhou ao Vaguense por 4-3.

Em casa, o VN Monsarros deu quatro ao Santo André; o Valonguense derrotou o Luso (3-0) e o Bom Sucesso o Pessegueirense.

Há muito sem pontuar, o Aguinense empatou no Carqueijo (2-2).

2-No fecho da primeira volta, a LAAC recebe o Paredes do Bairro e terá de ser igual a si própria, tal como o CRAC na receção ao Mamarrosa. O Calvão, em casa, também terá de ter cuidado com o bom momento do VN Monsarros.

O Águas Boas tem boas hipóteses de regressar aos triunfos em casa diante do Sosense. O fator casa também poderá ser determinante no Santo André-Juve Force B e Pessegueirense-Carqueijo.

Os dois últimos defrontam-se, com o Aguinense a receber o Azenha. Quem menos errar ganha. Apostamos no equilíbrio no Vaguense-Valonguense e Luso-Bom Sucesso. O Bustos folga.