Marcelo Reis, atleta do Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro (CAOB), foi esta semana integrado na pré-seleção para o Festival Olímpico da Juventude Europeia que vai decorrer em Baku, no Azerbaijão, entre 20 e 28 de julho.

Marcelo Reis é campeão nacional de lançamento do disco, e vice-campeão nacional de lançamento do peso, sendo visto como um dos atletas com maiores possibilidades de integrar a convocatória final para esta competição.

A acontecer, será a segunda presença na Seleção Nacional de um atleta do CAOB, em menos de dois anos de vida deste jovem clube.

Mariana Ferreira (ADREP) também. A jovem corredora de meio-fundo da ADREP, Mariana Ferreira, viu a Federação Portuguesa de Atletismo reconhecer os progressos alcançados na presente temporada, convocando a jovem natural de Bustos para o Estágio Nacional de Juvenis, que decorrerá em Pombal, de 10 a 12 de abril. Esta é a primeira presença da atleta da ADREP numa convocatória nacional, fruto, essencialmente, do seu novo recorde pessoal na prova de 800m, alcançado na final do Campeonato Nacional de Clubes da 1.ª Divisão.

O registo de 2,15 minutos alcançado em Braga, permitiu ainda a Mariana Ferreira integrar uma primeira (e longa) lista de atletas pré-selecionados pela Federação Portuguesa de Atletismo para o Festival Olímpico da Juventude Europeia, competição que se realizará em Baku – Azerbaijão, de 20 a 28 de julho.