Rosa dos Santos

Tertúlia: "Liderança no Feminino" mostra duas mãos cheias de razões para a igualdade | Jornal da Bairrada

jb.pt

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o JB, numa iniciativa em parceria com o Município de Cantanhede, convidou 10 mulheres a falar de “Liderança no