“E depois do Medo”, com Bruno Nogueira, “Monólogos da Vagina”, “Crash Babies 2.0 – concerto para bebés”, Mário Mata convida José Cid, “Casal da Treta”, “God” e “Garfield – Um musical com gatitude” são algumas das propostas da programação cultural do Cineteatro para este último trimestre de 2019.

Grande diversidade

de espetáculos

O Cineteatro Anadia tem agendado até ao final do corrente ano uma programação eclética, com uma diversidade de espetáculos direcionados para diferentes segmentos de público, desde stand-up, passando por concertos, comédia, musicais, peças infantis, até espetáculos da responsabilidade das associações culturais do concelho.

Para o último sábado do mês, dia 26, está agendada a peça “Monólogos da Vagina”, com Júlia Pinheiro, Carla Andrino e Vera Kolodzig que abordarão assuntos como o sexo, prostituição, amor, violação, imagem corporal, entre outros temas femininos.

O mês de novembro começa com um concerto para bebés, dia 3, “Crassh Babies 2.0” com uma duração de 45 minutos, estando previstas duas sessões às 10h15 e 11h15. A entrada é gratuita para bebés e dois acompanhantes que estarão em palco, para o restante público a entrada é paga.

Nos dias 7, 8, 14 e 17 de novembro, tem lugar o “ArtcomVida” – 3.ª Mostra de Cinema Amador. Um projeto de curtas-metragens em que os principais protagonistas são os utentes das instituições sociais do concelho. A sessão do dia 17 é aberta à comunidade e de entrada gratuita.

O quarto momento do “1.º Festival Sentir Anadia” sobe ao palco do Cineteatro a 16 de novembro, com o “Anadia Ensemble”, onde irão participar o Coral Stella Maris, Coral da Bairrada e a Banda de Música de Anadia.

O concerto Mário Mata convida José Cid tem lugar no dia 22. São ainda convidados Chico Martins (guitarra), o Grupo Coral Oásis e a Orquestra Desigual da Bairrada.

O mês encerra com a apresentação da comédia “Casal da Treta”, com Ana Bola e José Pedro Gomes, nos principais papéis.

Para o último mês do ano estão reservados dois grandes espetáculos. A peça “God”, uma comédia com Joaquim Monchique a protagonizar o papel de “Deus”, que sobe ao palco a 13 de dezembro. A programação cultural do Cineteatro encerra com “Garfield – Um musical com gatitude”, um espetáculo direcionado para o público mais jovem, no dia 28, com duas sessões agendadas, às 15h e às 21h30.