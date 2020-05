Tempo quente continua e risco muito elevado de incêndio mantém-se até domingo - Jornal da Bairrada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade durante a tarde, em especial no interior norte e centro. O vento será, em geral, fraco. As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre ...