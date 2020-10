A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia não vai realizar, este ano, a habitual cerimónia de 1 de Novembro, no Quartel.

Contudo, nota da AHBVA refere que “de um modo bem mais comedido, procederemos ao depósito de um arranjo floral (no dia 31) em cada cemitério onde se encontram sepultados bombeiros, dirigentes ou outros colaboradores da nossa Associação/Corporação.”

Assim, no dia 1 de Novembro, no Quartel, apenas será realizada uma simbólica formatura e consequente colocação de uma coroa de flores junto ao Monumento, pelos elementos de serviço.

Por isso, a AHVBA deixa um apelo para que “neste ano possamos e saibamos honrar de forma responsável aqueles que já partiram, de um modo verdadeiramente seguro para cada um de nós e para toda a comunidade.”