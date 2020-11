Os números atualizados do ACeS do Baixo Vouga para este sábado, apontam o aumento de casos ativos na região nos últimos dias. Em Águeda, há um aumento de 52 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 no concelho, desde terça-feira passada.

O concelho de Águeda tem agora 371 pessoas com teste positivo desde o início da pandemia (mais 52 que na terça) , sendo que entre estes estão 203 recuperadas (mais 12 que na terça-feira) e um óbito. Estão ativos 167 casos do novo coronavírus (mais 40).

Em Anadia há agora 73 casos ativos (mais 17), para um total de infetados de 193 (mais 27) desde o início da pandemia, tendo recuperado 115 (mais 10), existindo 5 mortes a lamentar.

Em Oliveira do Bairro, as contas do ACeS dão um total de 188 infetados (mais 23 do que na terça-feira), dos quais 55 estão ativos (mais 20), recuperados são 131 (mais 7) e há duas mortes associadas à Covid-19 desde o início da pandemia.

Em Vagos estão 54 casos ativos (mais 3, num concelho que regista um total de 134 casos desde o início da pandemia (Mais 20 do que na terça-feira). Estão contabilizados 79 recuperados(mais 17) e uma vítima mortal associada à Covid-19.

Na área da CIRA, estão registados 4.604 casos positivos de COVID-19 (mais 480 do que no terça-feira)), entre os quais estão 2.888 pessoas recuperadas (mais 173) e 131 óbitos (mais quatro), pelo que estão ativos 1.584 casos na região (mais 302 do que na terça-feira).