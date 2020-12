Concerto “Anadia – Paixão pelo Natal” em formato online

O evento conta com a participação de 18 associações culturais e artistas do concelho. À semelhança do que acontecia na Anatália, terão lugar vários tipos de atuações, desde a dança, passando pelo canto, folclore até sketchs de teatro, que serão intercaladas por mensagens de Natal.

O concerto “Anadia – Paixão pelo Natal” vai decorrer este ano em formato online. O evento teve de ser adaptado à realidade atual, devido à pandemia. O tradicional espaço de animação, Anatália, onde decorriam as atuações natalícias, foi substituído por um concerto de Natal que irá acontecer, através da página de Facebook do Município, nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, a partir das 21h.

O evento conta com a participação de 18 associações culturais e artistas do concelho de Anadia. Para além da animação em si, a iniciativa pretende também dar a conhecer a cultura e o património existentes no concelho, daí que as gravações das diversas atuações tenham sido realizadas em vários pontos do concelho.

A organização do evento é do Município de Anadia, com a co-produção do Club de Ancas, tendo contado com a participação dos seguintes artistas e grupos: Manuel Flores, Gaiteiros “Os Katembas”, Associação Recuperar a Aldeia de Torres, Adabem, Gaiteiros “Pé d’ Cepa”, Incantus – Associação Cultural e Recreativa da Cerca – São Pedro, Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro, Ballet Ginásio do Centro Social de Aguim, Club de Ancas, Grupo Recreativo e Cultural “O Baluarte”, Grupo Artístico e Cultural “Os Rouxinóis”, Groovart – Academia de Artes, Dança Jazz da Poutena, Grupo de Bombos “Bate Forte” da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro, Sons de Avelãs – Grupo de Cantares, Grupo Folclórico “Olhitos da Bairrada”, “Hora do Livro” – Biblioteca Municipal de Anadia e Albano Jorge.