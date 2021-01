O ano da pandemia que nos privou da liberdade

2020 começava de forma promissora para a região. Entre janeiro e março, a Bairrada recebeu a visita de três ministros – Agricultura, Estado e Presidência, e Ambiente. Assinava-se o contrato para reabilitação do Destacamento Territorial de Anadia da GNR; o Cineteatro Messias, na Mealhada, anunciava um programa de luxo para comemorar o 70 .º aniversário; a curta-metragem da cantanhedense Regina Pessoa vencia os “óscares da animação” nos Prémios Annie.

Tudo parecia correr de feição, apesar de, do outro lado do mundo, soprarem rumores sobre um vírus desconhecido, surgido num mercado de animais em Wuhan, na China. Mal sabíamos nós que essa criatura invisível iria, de forma irreversível, mudar o mundo e a nossa vida sem pedir licença.

A 19 de março de 2020, a palavra (hashtag) chave era #FiqueEmCasa. Na primeira edição realizada em confinamento, o JB indicava o remédio caseiro para vencer a guerra que se abatia sobre o mundo. Seguiram-se semanas em casa, vimos a nossa “liberdade suspensa”. Interiorizámos e passámos a usar diariamente as palavras/expressões “pandemia”, “coronavírus”, “covid-19”, “confinamento”, “estado de emergência”, “teletrabalho”, “ensino à distância”, “videoconferência”, “zaragatoa”, “boletim DGS”, “vacina”. Percorremos um longo caminho, até um regresso a um resquício da normalidade que conhecíamos.

Ao longo dos meses, eventos e iniciativas foram sendo adiadas ou canceladas. A economia abrandou, alguns setores sofreram duros golpes, estando ainda a tentar restabelecer-se. As autarquias canalizaram os seus apoios para as famílias, para as associações, para as empresas, algumas das quais adaptaram-se à nova realidade, desenvolvendo os produtos que todos procuravam – álcool gel e máscaras.

Apesar das adversidades, o Jornal da Bairrada assumiu o seu dever primeiro de serviço público e manteve-se sempre ao lado dos leitores, informando, divulgando campanhas, iniciativas, apoios, os factos e a atualidade que, afinal de contas, nunca param.

Começámos o ano com novos projetos – iniciámos uma parceria com o Canal Central, entretanto suspensa; realizámos um debate sobre os desafios da imprensa regional e uma tertúlia sobre liderança no feminino. 2020 era o ano da 10.ª Gala do Desporto do Jornal da Bairrada, um evento que é uma referência na região. Não sendo possível a Gala, promovemos um evento online, os Prémios do Desporto JB 2020, com entrega de prémios e divulgação dos premiados através do nosso site.

Num ano absolutamente insólito, respondemos ao desafio. Venha 2021. Estamos prontos.

