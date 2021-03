Já é conhecido o rosto que vai encabeçar a candidatura do PSD à Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro.

A escolha recaiu no professor Rui Micaelo Rodrigues Patrício que é professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

O candidato que reside em Vilarinho do Bairro, tem 63 anos, é casado e pai de dois filhos.

