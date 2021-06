Espaços desportivos na freguesia da Moita requalificados

Obras de requalificação (Campo de Rugby e Polidesportivo da Póvoa do Pereiro) estão orçadas em 35 mil euros.

Está em curso a requalificação de dois espaços desportivos na Freguesia da Moita. São os casos do Campo de Rugby e do Polidesportivo da Póvoa do Pereiro. A obra, a cargo da Câmara Municipal de Anadia visa dotar estes equipamentos de melhores condições de utilização.

O edifício de apoio ao campo de Rugby da Moita está a ser alvo de uma intervenção que contempla a reparação de reboco nas paredes exteriores e interiores, bem como a pintura exterior e interior do edifício. Um investimento orçado em cerca de 10 mil euros.

Paralelamente, o Município vai avançar com a requalificação do Polidesportivo da Póvoa do Pereiro, por forma a dotar aquele espaço de melhores condições, num investimento que ronda os 25 mil euros.

A intervenção implica a colocação de piso sintético, colocação de balizas e tabela de basquetebol, marcações para a prática das modalidades e subir a vedação em altura. A intervenção prevê ainda o arranjo dos espaços exteriores envolventes ao polidesportivo.

A autarquia pretende ainda estabelecer um acordo de colaboração, com a Junta de Freguesia da Moita e a Associação de Moradores da Póvoa do Pereiro para a gestão daquele espaço desportivo.