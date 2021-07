Águeda drive-in volta a cativar público

O Águeda Drive-In realizou-se, no passado fim de semana e pelo segundo ano consecutivo, no parque de estacionamento do Mercado Municipal. Uma iniciativa que cativou o público de vários locais que se deslocou a Águeda para assistir a dois espetáculos de comédia e a uma sessão de cinema, sem sair do carro e em total segurança.

“É fantástico ver todo este público que saiu de casa, veio em família, nas suas viaturas e em segurança concretizar o que mais procura neste momento, que é assistir a espetáculos”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, salientando que este evento foi “mais uma vez um sucesso” e trouxe a cultura às pessoas, apesar dos constrangimentos que a atual situação pandémica provoca.

A organização conseguiu assegurar todas as regras para que o evento se pudesse realizar, para satisfação de todos os que se deslocaram ao recinto do espetáculo. “Águeda não vai parar, vamos ter mais projetos ao longo do próximo mês de agosto”, avançou Edson Santos, apelando a que as pessoas se desloquem a Águeda, “tomem todas as medidas de segurança e não tenham medo de sair de casa e assistam a estes grandes espetáculos” que a Câmara Municipal tem preparado e que oportunamente vai divulgar.

Este fim de semana, nos três dias do evento, estiveram cerca de 750 viaturas no recinto, sendo de realçar “a forma exemplar como as pessoas se portaram no cumprimento das regras associadas ao evento, respeitando as orientações do pessoal credenciado”, frisou o Vice-Presidente da Autarquia.

O primeiro dia (sexta-feira) ficou reservado para uma sessão de cinema, com a exibição do filme “Doctor Strange”.

Sábado e domingo foram dois dias de espetáculo ao vivo, com sete comediantes em palco, que tinham como público centenas de viaturas, que entre buzinadelas e sinais de luzes “aplaudiam” a performance dos artistas. No sábado, Rui Xará, Carlos Vidal e Gilmário Vemba assumiram as hostes da comédia, seguindo-se, no domingo, Pedro Neves, Miguel 7 Estacas e ainda Quim Roscas e Zeca Estacionâncio. Ambos os espetáculos foram traduzidos integralmente, no local e em direto, em Língua Gestual Portuguesa.

Um modelo diferente e que, apesar das circunstâncias, tem agradado tanto a artistas como ao público. “O Drive-In foi a forma mais segura de, nos dias de hoje, permitir às pessoas terem acesso à cultura e assistirem a espetáculos e os artistas estão também satisfeitos por terem palco e público”, declarou Edson Santos.