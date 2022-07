Câmara de Cantanhede aprova Estratégia Local de Habitação

A Câmara Municipal de Cantanhede aprovou na semana passada a ELH – Estratégia Local de Habitação (ELH), enunciado que estabelece as políticas municipais de habitação até 2026, num investimento que poderá ascender a mais de seis milhões de euros.

O documento vai agora ser submetido à apreciação do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, seguindo-se depois a sua discussão e votação pela Assembleia Municipal.

“A Estratégia Local de Habitação de Cantanhede é um instrumento de planificação determinante para a concretização dos objetivos que o município persegue neste domínio”, explica o vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Pedro Cardoso, adiantando que “o documento propõe um modelo de intervenção realista, transparente, pragmático e mensurável”.

Segundo o autarca, “além da vertente social do programa, estão definidos vários outros grandes objetivos, nomeadamente a intensificação da política de reabilitação e requalificação do edificado, fomentando a adoção de critérios de eficiência energética, o combate ao despovoamento das zonas rurais, através do reforço da coesão territorial, o estímulo ao mercado de arrendamento no concelho, bem como a criação de condições para que o mercado imobiliário possa dar respostas à grande procura, em virtude do crescimento das zonas industriais e do alargamento das oportunidades de trabalho”.

