Município de Anadia é o novo parceiro do Rally Noturno VMC

Depois de um interregno de vários anos, a Câmara Municipal de Anadia volta a apoiar uma prova de ralis, que tem o seu epicentro no Museu do Vinho com as verificações técnicas e partida em frente aos Paços do Concelho. A chegada acontecerá em Águeda.

O Vintage Motors Club apresentou, no Museu do Vinho Bairrada, a terceira edição do “Rally Noturno VMC”, agendado para o dia 4 de março e que vai ligar os concelhos de Anadia e Águeda. Trata-se de uma prova de regularidade histórica, destinada a viaturas clássicas com matrículas inferiores ao ano de 1998.

O percurso terá cerca de 230 quilómetros, divididos em três secções. A primeira levará os concorrentes a partir de Anadia em direção às Talhadas, num total de 96,2 quilómetros, enquanto a segunda secção terá 59,3 quilómetros e ligará as Talhadas a Valongo do Vouga. Após uma breve paragem no Parque da Boiça, inicia-se a terceira secção que ligará Valongo do Vouga a Águeda, numa distância de 83,3 quilómetros. A grande novidade deste 3.º Rally Noturno VMC é a criação de uma categoria de Promoção, para carros matriculados até 1998, um Trofeu 1000cc e um prémio especial para o melhor Rookie.

“Quando nos abordaram para receber esta prova não olhámos para trás. Esperamos que esta parceria se perpetue no tempo e que para o ano Anadia seja meta da prova”, referiu Jorge Sampaio, vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia

João Paulo Lopes, em representação da Câmara Municipal de Águeda, não escondeu a sua satisfação de pelo terceiro ano o Rally Noturno terminar em Águeda. “Somos uns privilegiados, o Município de Águeda aposta no desporto.