Delícia de requeijão

Ingredientes:

– 2 requeijões

– 200 g de bolachas tipo Maria

– 150 g de açúcar

– 5 claras

– 3 folhas de gelatina

– 100 ml de leite

Preparação:

Demolhe as folhas de gelatina em água fria e triture as bolachas, até ficarem em pó. Passe os requeijões por um passador de rede. Junte o leite e o açúcar e bata bem.

Escorra as folhas de gelatina, derreta-as em banho maria ou no micro-ondas (sem deixar ferver) e depois incorpore-as no preparado de requeijão, batendo sempre. Por fim, envolva as claras, previamente batidas em castelo.

Numa taça transparente, disponha camadas alternadas de creme e de bolacha triturada, reservando um pouco de bolacha para o final. Leve ao frio. Na hora de servir, polvilhe com bolacha.