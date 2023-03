Horóscopo – Semana 13 de 2023

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático. Amor: Não esconda os sentimentos. Liberte aquilo que sente e mostre a pessoa maravilhosa que é. Saúde: Faça mais exercício físico. Tendência para ganhar peso.

Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de tomar qualquer decisão que envolva mudanças no plano profissional. Pensamento positivo: Oiço o meu coração com inteligência, sei que ele é o meu melhor conselheiro! Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Touro

Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: Não vá atrás das aparências, pois elas muitas vezes enganam. Seja mais consciente e ponderado nas suas atitudes. Saúde: Coma mais vezes salmão para ajudar a manter controlados os níveis de colesterol. Dinheiro: Encontra-se numa boa fase, dê asas às suas ideias! Os seus superiores irão apreciá-las. Pensamento positivo: Afasto a falsidade através do afeto sincero. Números da Sorte: 03, 11, 19, 25, 29, 30

Gémeos

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade. Amor: Cuidado com os falsos amigos. Não seja ingénuo com quem não conhece bem. Saúde: Aconselha-se uma dieta. Dinheiro: Está a passar por um momento positivo neste campo, aproveite-o para progredir profissionalmente. Pensamento positivo: A felicidade alegra o meu coração! Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

Caranguejo

Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: Se der ouvidos a terceiros poderá sair prejudicado na sua relação amorosa. Saúde: Procure descansar as horas necessárias para o seu bem-estar. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que a sua conta bancária permite. Pensamento positivo: Tenho o poder de concretizar os meus sonhos. Números da Sorte: 05, 09, 17, 33, 42, 47

Leão

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões. Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que tem a seu lado, seja mais compreensivo e aprenda a ouvir. Saúde: Faça uma caminhada todos os dias. Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a precisar de um dinheiro extra. Pensamento positivo: Sou mais prudente para não me iludir. Números da Sorte: 08, 10, 22, 31, 44, 49

Virgem

Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. Amor: Não deixe que a rotina tome conta da sua relação e use e abuse da criatividade. Saúde: Cuide da sua saúde espiritual cultivando pensamentos positivos. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente pode, não se esqueça das contas que tem de pagar. Pensamento positivo: Sei que posso realizar os meus projetos, eu acredito em mim! Números da Sorte: 02, 08, 11, 28, 40, 42

Balança

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Aposte na sua relação, ela proporcionar-lhe-á momentos inesquecíveis. Saúde: Não se desleixe e cuide de si, invista na sua imagem. Dinheiro: Pense bem antes de pôr em causa o seu dinheiro, não desperdice sem ter noção daquilo que gasta e em que gasta. Pensamento positivo: A Força do pensamento positivo ajuda-me a superar todas as provas. Números da Sorte: 07, 19, 23, 42, 43, 48.

Escorpião

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Este é um bom período para conquistas amorosas, use e abuse do seu charme. Saúde: Anda com o sistema respiratório fragilizado, seja prudente. Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no seu local de trabalho, esteja atento e seja recetivo à mudança. Pensamento positivo: A sinceridade domina as minhas relações com os outros, sei que tenho amigos verdadeiros! Números da Sorte: 02, 04, 22, 36, 47, 48

Sagitário

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Altura de harmonia e paz a nível amoroso, aproveite-a em pleno. Saúde: Pratique exercício físico e faça uma alimentação mais equilibrada. Dinheiro: Seja mais prudente na forma como gere as suas economias. Pensamento positivo: A minha intuição ensina-me sempre o caminho a seguir! Números da Sorte: 03, 24, 29, 33, 38, 40

Capricórnio



Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades. Amor: Partilhe a sua boa disposição com quem o rodeia, crie um bom ambiente em seu redor. Saúde: Tenha mais cuidados com os rins, beba mais água. Dinheiro: É possível que venha a obter a recompensa por que tanto esperava.

Pensamento positivo: Acredito em mim, sei que sou capaz! Números da Sorte: 04, 11, 17, 19, 25, 29

Aquário

Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso. Amor: Poderá ter uma zanga com um familiar, mas não se preocupe que tudo se resolverá. Saúde: Cuidado, o seu sistema imunitário anda frágil. Tome um suplemento para reforças as suas defesas. Dinheiro: Seja mais prudente na forma como administra a sua conta bancária. Pensamento positivo: Sei que só erra quem está a aprender a fazer as coisas da maneira certa. Números da Sorte: 05, 17, 22, 33, 45, 49

Peixes

Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação. Amor: Deixe que o amor invada o seu coração, aproveite o que a vida lhe está a oferecer. Saúde: Cuide melhor da sua alimentação. Dinheiro: Boa altura para comprar algo de que gosta, invista em si pois bem merece. Pensamento positivo: Quando a tristeza bate à minha porta, peço ao meu Anjo da Guarda que a mande embora. Números da Sorte: 02, 08, 11, 25, 29, 33

T.: 210 929 040 / 210 929 030 • amigamariahelena@mariahelena.pt