Toucinho do Céu

Ingredientes:



325 g de açúcar

1 c (sopa) de banha

8 gemas

5 claras

1 pitada de cravinho em pó

1 c (café) de canela

125 g de amêndoa com pele

125 g de amêndoa sem pele

2 c (sopa) de farinha

Preparação:



Bata o açúcar, a banha, as gemas, as claras, o cravinho e a canela.

Quando a massa batida ficar moldada, junte os dois tipos de amêndoa (em farinha) e a farinha. Bata de novo.

Deite a massa numa forma bem untada de manteiga e polvilhe com farinha deixando o fundo coberto por uma camada de farinha. Leve a cozer em forno brando.

Depois de cozido, desenforme e raspe muito bem a farinha. Corte em fatias e passe-as por uma calda de açúcar em ponto fraco.