Horóscopo – Semana 16 de 2023

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.Amor: Sentir-se-á alegre e bem-disposto. Aproveite este momento e preocupe-se em ser justo! Saúde: Esteja mais atento às suas necessidades. Dinheiro: Assuma com responsabilidade os seus compromissos profissionais. Honre a sua palavra. Pensamento positivo: Não desanimo perante as dificuldades nem desisto dos meus sonhos! Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Touro

Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor: Fomente o entendimento com a sua cara-metade. Aposte no diálogo e na compreensão para revigorar a sua relação. Saúde: Coma alimentos ricos em Ferro, está a precisar de fortalecer o sangue. Dinheiro: Poderá enfrentar uma situação difícil no trabalho. Mantenha-se longe de conflitos. Pensamento positivo: Eu sei que o momento mais importante da minha vida é o “agora”. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Gémeos

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: Torne os seus sonhos em realidade, declarando o seu amor à pessoa que preenche o seu coração. Saúde: Semana sem grandes problemas. Mantenha o equilíbrio. Dinheiro: Avalie bem as suas potencialidades, pois as mudanças estão favorecidas. Pensamento positivo: Agradeço a Deus a graça da Vida que se renova a cada dia. Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Caranguejo

Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: Contribua para a harmonia familiar procurando ter maior capacidade de compreensão. Saúde: Avalie o seu estado de saúde de uma forma consciente. Procure o seu médico de família. Dinheiro: O seu desempenho profissional pode ser recompensado. Pensamento positivo: Agradecer é sempre a melhor maneira de merecer! Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

Leão

Carta da Semana: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade. Amor: Use o seu poder de sedução para conquistar quem tanto deseja. Saúde: Evite abusar do café, pois pode provocar-lhe dores abdominais. Dinheiro: Mostre o que vale e será bem-sucedido. Não tema demonstrar as suas capacidades. Pensamento positivo: Tenho o poder de corrigir os meus erros, sei que tudo tem solução. Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Virgem

Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/ Indolência. Amor: Entenda os pontos de vista do seu par e procure aceitar que cada pessoa tem a sua maneira de ser. Saúde: Tendência para agitação nervosa. Tire algum tempo no final do dia para relaxar. Dinheiro: Dê mais valor às relações entre os colegas. O bom ambiente ajuda a aumentar a qualidade do trabalho. Pensamento positivo: Eu venço as dificuldades com determinação e coragem, eu sei que sou capaz! Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

Balança

Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: Procure passar mais tempo com a sua família. Será benéfico para todos. Saúde: Tendência para mau humor e irritabilidade. Faça exercícios de autocontrolo. Dinheiro: Aprenda a ser um melhor gestor das suas poupanças. Aos poucos irá ver a diferença na sua conta. Pensamento positivo: Eu sei que todos os dias são bons dias, por isso esforço-me diariamente para melhorar. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Escorpião

Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Opte pela tolerância para resolver os seus problemas afetivos. Aja com maturidade. Saúde: Faça uma alimentação mais equilibrada. O seu organismo agradece. Dinheiro: Semana favorável sob o ponto de vista profissional. O seu trabalho será reconhecido. Pensamento positivo: Procuro ser tolerante para com as pessoas que me rodeiam. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Sagitário

Carta da Semana: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático. Amor: Evite conflitos com familiares por causa de assuntos financeiros. Dê um passo de cada vez em prol da harmonia. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia e vitalidade. Aproveite para praticar exercício físico. Dinheiro: Não exija tanto dos outros, se não dá o melhor exemplo. Pensamento positivo: sei usar a minha inteligência para alcançar os meus objetivos. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Capricórnio

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Fortaleça mais o seu lado espiritual. Isso vai ajudá-lo também nas relações. Saúde: Procure fazer uma vida saudável. Alie a alimentação equilibrada à prática de exercício físico. Dinheiro: Uma promoção poderá recompensar o seu esforço. Aja de forma a corresponder a este voto de confiança.

Pensamento positivo: Procuro criar harmonia na minha vida todos os dias.

Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Aquário

Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor. Amor: Os laços familiares fortalecer-se-ão e, no amor, a paixão vai tomar conta de si. Saúde: Beba mais água e sumos naturais. Hidrate-se melhor. Dinheiro: Rentabilize o seu dinheiro e invista em algo que lhe permita poupar. Pensamento positivo: O Amor alegra o meu coração. Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49

Peixes

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Um pequeno desentendimento pode pôr em risco uma amizade de longa data. Mantenha a calma. Você agrada a Deus quando pratica a caridade! Saúde: O seu descontentamento com a sua silhueta pode levá-lo-á a pensar em iniciar uma dieta. Dinheiro: A sua , 24 força de vontade será determinante para ultrapassar um desafio profissional. Continue empenhado. Pensamento positivo: Acredito que tenho força para vencer todos os desafios.

Números da Sorte: 1, 3, 29, 33, 36

