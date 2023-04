Adulto, porte pequeno, desparasitado e vacinado.

O Paquito viveu muito tempo fechado numa espécie de curral, onde se sentia amedrontado e triste, passando a maior parte do tempo sozinho. Quando chegou ao abrigo da Mealhada, notou a diferença. Havia muito barulho, por isso, tremia e encolhia-se no seu cantinho.

Foi aprendendo a estar “com a malta”, uns mais barulhentos e rebeldes, outros mais envergonhados e calmos.

Agora, sente-se muito feliz, partilha o “apartamento” com o Tony, a Leya e a Olga.

É dócil e divertido.

Mesmo estando bem com esta família, gostava muito de ser adotado e por alguém que goste de com ele partilhar brincadeiras.

Adote afetos.

Adote com responsabilidade.

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448