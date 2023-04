Ovos recheados com alcaparras

Ingredientes:

4 ovos cozidos

1 embalagem de queijo creme

1 dente de alho

1 ramo de salsa

alcaparras

1dl de maionese

sumo de meio limão

1 c (sopa) de mostarda

Preparação:

Comece por descascar os ovos, previamente cozidos. Corte-os em metades, e retire-lhes as gemas.

Junte as gemas, o queijo-creme, alho, a salsa e as alcaparras picados, e ainda cerca de 2 c. (sopa) de maionese. Misture este preparado muito bem.

Distribua o preparado pelas meias claras cozidas e disponha os meios ovos recheados num prato que possa ir à mesa.

Ao restante molho de maionese junte o sumo de limão e a mostarda. Misture tudo muito bem e deite sobre os ovos já recheados. Cubra com película aderente e guarde no frigorífico até servir.