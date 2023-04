Cachorrinho enérgico e brincalhão. Precisa de uma família que aguente as suas brincadeiras e traquinices, mas principalmente que o acolha com a consciência de que adotar é ter um compromisso para todos os dias da vida.

Nasceu em novembro 2022, porte pequeno, vacinado, desparasitado e chipado.

O Snoopy é um dos bebés resgatados no Luso. Os manos dele foram para o nosso abrigo e lá adotados. O Snoopy foi resgatado diretamente da rua por uma família. Infelizmente, por diversas circunstâncias, já não conseguem ficar com ele e volta a entrar na lista de Adoções.

Adote afetos.

Adote com responsabilidade.

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448