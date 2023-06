Curgetes com presunto e camarão

Ingredientes:

2 curgetes

8 fatias de presunto

1 cebola

3 dentes de alho

12 camarões sem casca

sal, pimenta e azeite

12 camarões com casca

Queijo ralado (opcional)

Preparação:

Corte as curgetes em rodelas grossas, retire-lhes o miolo e à volta de cada uma enrole uma fatia de presunto. Prenda com um palito.

Pique a cebola juntamente com o alho, os camarões sem casca e o miolo das curgetes. Tempere a gosto, tendo em conta o sal do presunto.

Recheie as rodelas de curgete, cubra com queijo (opcional) e leve ao forno. Entretanto, frite em azeite, juntamente com um dente de alho picadinho, os camarões com casca.

Sirva as curgetes acompanhadas dos camarões fritos.