Horóscopo – Semana 24

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático. Amor: Mostre à pessoa amada o quanto lhe quer bem. Saúde: Pratique mais exercício físico, faça caminhadas. Dinheiro: Pense bem antes de tomar qualquer atitude. Pensamento positivo: Oiço o meu coração com inteligência, sei que ele é o meu melhor conselheiro! Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 4

Touro

Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: Deve prestar mais atenção às pessoas que o rodeiam, podem não ser exatamente aquilo que aparentam. Saúde: Faça uma dieta que tenha em vista os níveis de colesterol. Dinheiro: Aproveite este momento de energias positivas neste setor. Pensamento positivo: Afasto a falsidade através do afeto sincero. Números da Sorte: 03, 11, 19, 25, 29, 30

Gémeos

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade. Amor: Tenha cuidado com pessoas cujas intenções não são claras. Saúde: Vigie os seus níveis de colesterol para não ter que enfrentar problemas, alimente-se bem. Dinheiro: Como a sua vida financeira se encontra favorável pode estar mais descansado. Pensamento positivo: A felicidade alegra o meu coração! Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

Caranguejo

Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: Abstraia-se de comentários feitos por pessoas invejosas. Saúde: Repouse o necessário para o seu corpo não se ressentir. Dinheiro: Tenha atenção ao seu orçamento. Pensamento positivo: Tenho o poder de concretizar os meus sonhos. Números da Sorte: 05, 09, 17, 33, 42, 47

Leão

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões. Amor: Ponha de parte o orgulho para não magoar quem ama. Saúde: Possíveis problemas de má circulação sanguínea, ande a pé para melhorar. Dinheiro: Poupe no que puder, pode precisar de dinheiro extra para fazer face a despesas. Pensamento positivo: Sou mais prudente para não me iludir. Números da Sorte: 08, 10, 22, 31, 44, 49

Virgem

Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. Amor: Use a imaginação para dar um novo ânimo à sua relação. Saúde: Faça uma análise interior para que se sinta bem consigo mesmo. Dinheiro: Faça uma melhor gestão dos seus rendimentos para conseguir pagar todas as suas despesas.

Pensamento positivo: Sei que posso realizar os meus projetos, eu acredito em mim! Números da Sorte: 02, 08, 11, 28, 40, 42

Balança

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Invista em força no seu relacionamento. Saúde: Pense em si e na sua saúde para que tudo corra bem. Dinheiro: Tome atitudes mais responsáveis para evitar problemas a nível financeiro. Pensamento positivo: A Força do pensamento positivo ajuda-me a superar todas as provas. Números da Sorte: 07, 19, 23, 42, 43, 48

Escorpião

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: O seu poder de sedução está em alta, aproveite este momento. Saúde: Possíveis problemas respiratórios, consulte o seu médico. Dinheiro: Atenção a mudanças no seu local de trabalho, podem envolvê-lo a si. Pensamento positivo: A sinceridade domina as minhas relações com os outros, sei que tenho amigos verdadeiros! Números da Sorte: 02, 04, 22, 36, 47, 48

Sagitário

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: O seu relacionamento estará envolvido num clima de união. Saúde: Cuide da sua alimentação e da sua imagem. Dinheiro: Melhore a gestão dos seus rendimentos. Dinheiro: Seja mais prudente na forma como gere as suas economias. Pensamento positivo: A minha intuição ensina-me sempre o caminho a seguir! Números da Sorte: 03, 24, 29, 33, 38, 40

Capricórnio

Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades. Amor: A sua alegria e vontade de viver contagiarão todos à sua volta. Saúde: Beba mais água para que os seus rins funcionem na perfeição. Dinheiro: Poderá surgir uma melhoria a nível profissional. Pensamento positivo: Acredito em mim, sei que sou capaz! Números da Sorte: 04, 11, 17, 19, 25, 29

Aquário

Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso. Amor: Embora esteja mais propenso a discussões familiares tudo se resolverá a bem. Saúde: Proteja-se de correntes de ar. Dinheiro: Para que os seus negócios corram sobre rodas deve ser prudente na forma como os gere. Pensamento positivo: Sei que só erra quem está a aprender a fazer as coisas da maneira certa. Números da Sorte: 05, 17, 22, 33, 45, 49

Peixes

Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação.

Amor: Momento propício ao romance. Deixe o orgulho de parte e abra o seu coração. Saúde: Faça uma dieta. Dinheiro: Os seus rendimentos permitem-lhe gastar um pouco mais. Pensamento positivo: Quando a tristeza bate à minha porta, peço ao meu Anjo da Guarda que a mande embora. Números da Sorte: 02, 08, 11, 25, 29, 33

