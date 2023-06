Horóscopo – Semana 25 de 2023

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso. Amor: Ouça o que o coração tem para lhe dizer. Saúde: Poderá pensar em fazer uma dieta. Dinheiro: Faça uma análise aos seus rendimentos. Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço! Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49

Touro

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Para que se sinta melhor não deve dar tanta importância ao seu passado. Saúde: Deve repousar mais horas e ter atenção ao que o seu organismo lhe pede. Dinheiro: Deve prestar mais atenção à sua vida profissional. Pensamento positivo: Eu procuro ser justo e correto para com todos os que me rodeiam. Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29

Gémeos

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Não dê importância a boatos que possam pôr em causa o seu relacionamento. Saúde: Cuide mais de si e faça uma visita ao seu médico de família. Dinheiro: Valorize-se mais e confie nas suas capacidades. Pensamento positivo: Com determinação consigo concretizar os meus objetivos. Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49

Caranguejo

Carta Dominante: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão, Amor: A afeição e o carinho dos seus amigos estão em destaque. Saúde: Faça uma dieta equilibrada para que não sofra de problemas de colesterol ou cardiovasculares. Dinheiro: Será uma fase mais instável, uma vez que sentirá algumas dificuldades no cumprimento das suas tarefas. Pensamento positivo: Sou leal às minhas convicções! Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36

Leão

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. Amor: Dê a conhecer o seu amor ao seu parceiro com demonstrações de afeto. Saúde: Deve concentrar-se e ter força de vontade. Dinheiro: Irá sentir-se numa situação um pouco difícil, já que terá de fazer uma escolha a nível profissional. Pensamento positivo: Aprendo com os meus erros. Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39

Virgem

Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. Amor: Será um momento favorável para estar junto da sua família. Saúde: Tome atenção às correntes de ar, pode sofrer uma constipação. Dinheiro: Pode receber uma nova proposta profissional. Aproveite-a! Pensamento positivo: Eu sei que consigo realizar os meus projetos, acredito em mim! Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38

Balança

Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza. Amor: Sentir-se-á um pouco desligado da vida amorosa. Saúde: A energia tomará conta do seu corpo. Aproveite para praticar um desporto de que goste. Dinheiro: Poderá vir a receber um incentivo financeiro do seu superior, pelo seu empenho e capacidade de iniciativa. Pensamento positivo: Sorrio mais vezes e dessa forma a minha vida é mais rica. Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48

Escorpião

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: O amor pode voltar a entrar no seu coração, esteja atento. Saúde: Cuide mais de si. Poderá sentir-se cansado e sem energia. Dinheiro: Embora esta seja uma fase favorável, não arrisque mais do que deve. Pensamento positivo: Com respeito e sabedoria superam-se todas as diferenças. Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

Sagitário

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor: Procure conversar de forma objetiva e calma para que não haja desentendimentos que provoquem uma rutura. Saúde: Consulte o seu médico. Dinheiro: Tome cuidado com um colega de trabalho. Pensamento positivo: Ganho o respeito e a admiração dos outros através da minha honestidade. Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

Capricórnio

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Deve ser mais compreensivo com as atitudes do seu parceiro. Saúde: Coma de forma moderada e em porções menores, pois pode sentir-se indisposto ou com digestões difíceis. Dinheiro: Valorize-se e invista mais na sua formação. Pensamento positivo: Tenho cuidado com o que digo e com o que faço para não magoar as pessoas que amo. Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

Aquário

Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade. Amor: Evite magoar a pessoa que ama por razões pouco fundamentadas. Deve apelar ao diálogo e à compreensão. Saúde: Poderá sentir-se melancólico e triste, o que deve combater. Dinheiro: Pode sentir dificuldade em ser ouvido pelos seus superiores.Pensamento positivo: Eu acredito nos meus sonhos! Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39

Peixes

Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades. Amor: Pode ser chamado para apoiar alguém que faz parte do seu círculo íntimo de amigos. Saúde: Repouse mais para evitar que o seu corpo se sinta cansado e com pouca energia. Dinheiro: A sua situação financeira encontra-se numa fase muito positiva. Pensamento positivo: Acredito em mim, sei que sou capaz! Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

