Horóscopo – Semana 28 de 2023

Carneiro

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: O seu erotismo e criatividade vão fazer milagres na sua relação, o seu par gostará da surpresa. Saúde: Período sem problemas. Dinheiro: Nada o preocupará a este nível. Pensamento positivo: Tenho força em todos os momentos. Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Touro

Carta da Semana: A Imperatriz, que significa Realização. Amor: O ciúme não é um bom conselheiro, aprenda a saber ultrapassá-lo. Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de cabeça fortes, que indicam que precisa de repousar mais. Dinheiro: Graças ao seu bom desempenho poderá ganhar algum dinheiro extra. Pensamento positivo: Eu sei que consigo realizar os meus projetos, acredito em mim! Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

Gémeos

Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Converse com o seu par, só ganhará com isso. Aprenda a aceitar-se na sua globalidade, você não tem que ser um Super-Homem! Saúde: Descanse quando o seu corpo pedir. Dinheiro: Cuidado, seja mais amável no local de trabalho. Pensamento positivo: procuro ser tolerante com as pessoas que me rodeiam. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

Caranguejo

Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: Pense mais com o coração do que com a razão. Que a luz da sua alma ilumine todos os que você ama! Saúde: Cuide melhor da sua saúde espiritual procurando ter pensamentos mais positivos. Dinheiro: As suas economias podem sofrer uma quebra. Pensamento positivo: Esforço-me todos os dias por ser uma pessoa mais feliz. Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

Leão

Carta da Semana: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada. Amor: Procure encontrar mais tempo na sua vida para estar com as pessoas que realmente ama. Saúde: Não cometa excessos alimentares. Dinheiro: Não se deixe manipular pelos seus próprios pensamentos! Confie mais nas suas capacidades. Pensamento positivo: Acredito que o poder da mudança está dentro de mim. Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

Virgem

Carta da Semana: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa. Amor: Os momentos de confraternização familiar estão favorecidos. Não perca o contacto com as coisas mais simples da vida. Saúde: Procure fazer uma alimentação mais equilibrada. Dinheiro: Nada de marcante acontecerá, o que não significa que se pode deixar levar pelos impulsos consumistas. Pensamento positivo: Acredito que a vida tem propostas maravilhosas para mim. Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

Balança

Carta da Semana: A Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Os seus familiares precisam de maior atenção da sua parte. Seja carinhoso.

Saúde: Cuidado com possíveis dores de cabeça. Dinheiro: Pode fazer aquele negócio que tanto deseja. Pensamento positivo: A sinceridade domina as minhas relações com os outros, sei que tenho amigos verdadeiros! Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

Escorpião

Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação. Amor: Não descarregue nas pessoas de quem mais gosta a má disposição. A felicidade é de tal forma importante que deve esforçar-se para a alcançar. Saúde: Procure fazer um regime alimentar equilibrado e variado, só terá a ganhar com isso. Dinheiro: Período pouco favorável para contrair empréstimos. Pensamento positivo: Encontro a serenidade dentro de mim. Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

Sagitário

Carta da Semana: O Papa, que significa Sabedoria. Amor: Os seus amigos poderão estranhar a sua ausência, não se afaste deles. Que o Amor e a Amizade sejam uma constante na sua vida! Saúde: Evite fazer muitos esforços físicos, respeite o seu corpo. Dinheiro: O seu poder económico terá um aumento significativo. Pensamento positivo: Sigo a minha intuição, pois sei que ela é a minha mais sábia conselheira. Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

Capricórnio

Carta da Semana: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: Poderá ter de enfrentar uma forte discussão com um dos elementos da sua família. Seja verdadeiro, a verdade é eterna e a mentira dura apenas algum tempo. Saúde: O cansaço irá invadi-lo, tente relaxar. Dinheiro: A sua conta bancária anda um pouco em baixo, seja prudente nos gastos. Pensamento positivo: A alma não tem idade, jamais envelhece! Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

Aquário

Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Não pense que as pessoas são todas iguais, não descarregue na pessoa que tem a seu lado o que outras lhe fizeram que o deixou magoado. Seja honesto consigo próprio, não tenha receio de reconhecer os seus erros. Saúde: Procure com maior frequência o seu médico de família. Dinheiro: Tudo correrá dentro da normalidade. Pensamento positivo: Sou leal às minhas convicções! Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

Peixes

Carta da Semana: 5 de Espadas, que significa Avareza. Amor: A harmonia está bem presente no ambiente familiar. Tanto a tristeza como a alegria são hábitos que pode educar, cabe-lhe a si escolher qual deles prefere! Saúde: Cuidado com o sistema nervoso, pois está fragilizado. Dinheiro: Não terá problemas de maior nesta área da sua vida. Pensamento positivo: Sorrio mais vezes e dessa forma a minha vida é mais rica. Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

