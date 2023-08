Cadelinha juvenil, com sete meses.

Esterilizada e desparasitada.

A Perdita foi adotada em bebé e agora foi devolvida. É uma menina enérgica e bem disposta. Boa companhia de brincadeiras. É dócil e sociável com outros cães.

Merece que uma família 5 estrelas a acolha com o coração e olhe para ela como mais um membro no lar.

Adote afetos.

Adote com responsabilidade.

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448