Escultor Paulo Neves ofereceu cadeirão e ambão da cerimónia no Parque Eduardo Sétimo

O escultor Paulo Neves criou duas peças de arte que foram, ontem, usadas no palco das cerimónias presididas pelo Papa Francisco, no Parque Eduardo Sétimo, em Lisboa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

O ambão, onde foram feitas leituras, e a cadeira, onde o líder da igreja católica se sentou, foram pensados pelo artista para representar a evangelização do mundo e também são fruto da admiração do escultor pelo Papa Francisco, que teve a oportunidade de conhecer em Roma, no ano passado.

Paulo Neves, natural de Cucujães, Oliveira do Azeméis, admite que a criação para as celebrações da JMJ representa uma encomenda especial, até pela admiração que tem pelo Papa.

Quer a cadeira quer o ambão, feitas em madeira de cedro, foram oferecidas pelo artista no âmbito da JMJ e poderão ser ainda usadas num encontro que o Papa vai ter com os jovens, no domingo, em Algés.

O escultor Paulo Neves tem obra marcante na região, tendo sido o autor, por exemplo, do altar, do ambão e da cadeira que figuram na Igreja Matriz de Oliveira do Bairro desde as suas mais recentes obras de remodelação.