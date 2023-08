Horóscopo – Semana 31

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa que deverá estar alerta. Amor: Estará muito exigente nos seus afetos e esperará muitas carícias e demonstrações de amor do seu par. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia, aproveite-a! Dinheiro: Esteja muito atento para poder aproveitar todas as oportunidades que lhe surjam. Pensamento positivo: Estou alerta pois sei que o Universo me traz oportunidades para melhorar.

Touro

Carta Dominante: 4 de Copas, que indica um possível Desgosto. Amor: Reúna a família à volta de um agradável banquete. Saúde: Não permita que a rotina lhe cause desgaste, diversifique as suas atividades. Dinheiro: Adote uma atitude mais contida na gestão do seu dinheiro. Pensamento positivo: Venço os desgostos através da Fé e do Amor.

Gémeos

Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades. Amor: Pode ter uma surpresa agradável, esteja atento para não deixar fugir um grande amor! Saúde: Evite fazer esforços pois os seus músculos irão ressentir-se! Dinheiro: Pode ser uma fase benéfica desde que saiba aproveitar os desafios que lhe surgem. Pensamento positivo: Tenho confiança em mim, sei que sou capaz!

Caranguejo

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição. Amor: Seja mais consciencioso com as atitudes que tem para com os seus familiares. Saúde: Adote uma alimentação mais saudável. Dinheiro: Tenha cuidado para que uma ambição excessiva não lhe seja prejudicial. Pensamento positivo: A minha maior ambição é ser feliz.

Leão

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos. Amor: Um novo amor, mais livre, pode despontar. Saúde: Aproveite a sua energia para praticar mais desporto. Dinheiro: Pode iniciar novas funções ou até um novo trabalho. Pensamento positivo: Acredito nos meus planos, por isso ponho-os em prática!

Virgem

Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação. Amor: Não alimente ressentimentos ou remorsos, fale abertamente sobre o que o preocupa. Saúde: Deverá consultar o seu médico para uma consulta de rotina. Dinheiro: Não se deixe perturbar pelos percalços que podem surgir. Pensamento positivo: Sossego o meu coração ouvindo a voz da intuição.

Balança

Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: A sua relação amorosa atravessa um período decisivo. Saúde: Não terá grandes preocupações a este nível. Dinheiro: Lute para conquistar o sucesso que tanto merece. Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço!

Escorpião

Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia. Amor: Viverá momentos cheios de paixão e romantismo. Saúde: Sistema digestivo algo fragilizado. Dinheiro: Boa fase para novos projetos. Pensamento positivo: Tenho a energia necessária para alcançar tudo o que mais desejo.

Sagitário

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória. Amor: Mudança muito positiva na sua vida sentimental. Saúde: Não se deixe abater por qualquer sintoma, consulte o seu médico. Dinheiro: Aproveite o seu poder de persuasão para melhorar a sua situação financeira. Pensamento positivo: Eu venço os meus pensamentos, sou otimista!

Capricórnio

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força. Amor: Procure ser mais atencioso para com a sua cara-metade. Saúde: Mantenha a calma perante qualquer situação. Dinheiro: Empenhe-se mais na conquista dos seus objetivos. Pensamento positivo: A Força do pensamento positivo ajuda-me a superar todas as provas.

Aquário

Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento. Amor: Desconfie mais das aparências e não acredite prontamente em tudo aquilo que lhe dizem. Saúde: Problemas relacionados com retenção de líquidos, coma alimentos ricos em fibras. Dinheiro: Pode enfrentar situações mais delicadas no seu local de trabalho. Pensamento positivo: Quando estou triste, penso nas coisas boas que tenho à minha volta e isso faz-me sorrir.

Peixes

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários. Amor: Uma relação amorosa pode enfrentar um período de crise ou dúvidas quanto ao seu futuro. Saúde: deverá proteger-se para evitar problemas de garganta. Dinheiro: Cuidado, não esteja excessivamente despreocupado para não perder dinheiro. Pensamento positivo: Estou atento, sei que o sucesso exige um esforço constante.

T.: 210 929 040 / 210 929 030 • amigamariahelena@mariahelena.pt