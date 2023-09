Horóscopo – Semana 36 de 2023

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático. Amor: Faça uma surpresa agradável a uma pessoa querida. Não se vai arrepender do resultado final. Abra o coração e seja fiel ao que ele lhe transmite. Saúde: Proteja-se das mudanças bruscas de temperatura. Dinheiro: Uma situação que parecia impossível de resolver será solucionada. Não perca a esperança.

Números da Sorte: 1, 2, 9, 27, 30, 48. Pensamento positivo: Uso a minha inteligência e sentido prático para vencer qualquer desafio.

Touro

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor: Prepare um jantar especial com a sua cara-metade. Dê asas à sua imaginação e revitalize a sua vida afetiva. Saúde: Aprenda a descontrair mais. Dinheiro: Poderá ser surpreendido com uma boa notícia financeira. Números da Sorte: 11, 20, 24, 25, 29, 32. Pensamento positivo: Ganho o respeito dos outros respeitando-me a mim mesmo!

Gémeos

Carta Dominante: a Roda da Fortuna, que significa que a sua sorte está em movimento. Amor: Permita que o amor governe o seu coração, aproveite esta fase propícia ao romantismo. A vida é uma surpresa! Saúde: Cuide da sua alimentação, evite excessos. Dinheiro: Boa altura para avançar com as suas ideias. Números da Sorte: 11, 18, 19, 20, 21, 33. Pensamento positivo: A sorte está do meu lado, porque eu crio as oportunidades!

Caranguejo

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: O seu coração poderá ser invadido pela saudade, o que o vai deixar melancólico. Saúde: Faça uma mudança exterior. Cuidar da sua imagem vai fazer com que se sinta melhor. Dinheiro: Nada o preocupará a este nível. Números da Sorte: 3, 15, 18, 22, 30, 45. Pensamento positivo: Tenho força mesmo nos momentos difíceis.

Leão

Carta Dominante: o Louco, que significa Excentricidade. Amor: Se está numa fase menos boa no amor, esta estará prestes a terminar. Saúde: Não terá que se preocupar a este nível, está em plena forma. Dinheiro: Poderá ter que fazer uma viagem de trabalho. Números da Sorte: 8, 10, 22, 47, 48, 49. Pensamento positivo: Vivo a vida com um sorriso nos lábios e leveza no coração!

Virgem

Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Semana propícia a novos desenvolvimentos no campo amoroso. Saúde: A sua boa disposição vai ajudá-lo a superar os desafios. Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos. Números da Sorte: 18, 22, 35, 39, 44, 45. Pensamento positivo: Cultivo o Amor e a Alegria no meu coração!

Balança

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.

Amor: Estará muito carente, procure ser mais otimista quanto ao seu futuro sentimental. Ouça os conselhos dos mais velhos, seja puro e sincero nas suas amizades. Saúde: Tendência para dores de cabeça. Dinheiro: Período favorável, aproveite bem este momento. Números da Sorte: 5, 19, 32, 36, 39, 42. Pensamento positivo: Acredito nos meus planos e venço qualquer obstáculo.

Escorpião

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: Esteja mais disponível a nível familiar. Saúde: À exceção de uma possível indigestão, sentir-se-á bem de saúde. Dinheiro: Preocupe-se mais com as suas tarefas e não se intrometa em assuntos que não são diretamente do seu trabalho.

Números da Sorte: 1, 3, 7, 20, 28, 34. Pensamento positivo: O meu empenho ajuda-me a evoluir a todos os níveis.

Sagitário

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Poderá sofrer uma desilusão com alguém próximo. Esteja aberto aos desafios que a vida lhe coloca, aceite-os e enfrente-os com coragem. Saúde: Faça algum tipo de exercício de relaxamento. Dinheiro: Seja um bom gestor da sua conta bancária. Números da Sorte: 12, 14, 30, 35, 38, 41. Pensamento positivo: A amizade ajuda-me a manter o equilíbrio na minha vida.

Capricórnio

Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: Saiba separar os assuntos profissionais da sua vida amorosa. Tenha sempre a sabedoria necessária para manter a harmonia na sua vida! Saúde: Estará bastante ativo. Dinheiro: Podem surgir algumas dificuldades no desempenho do seu trabalho. Números da Sorte: 3, 12, 14, 18, 19, 22. Pensamento positivo: Estou pronto para fazer mudanças na minha vida!

Aquário

Carta Dominante: Justiça, que significa Justiça. Amor: O desejo de passar mais tempo com os seus familiares será grande nesta fase. Que a luz da sua alma ilumine todos os que você ama! Saúde: O funcionamento do seu organismo será o espelho dos seus estados de espírito. Dinheiro: Algum assunto que o tenha deixado preocupado ficará agora resolvido. Números da Sorte: 11, 17, 20, 29, 33, 36. Pensamento positivo: Procuro ser justo nas minhas escolhas e decisões.

Peixes

Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, Luz. Amor: Invista mais no seu relacionamento. Aposte na felicidade amorosa. Saúde: Fase favorável para se empenhar mais a sério no exercício físico. Dinheiro: Com empenho, alcançará o êxito que tanto deseja e merece. Números da Sorte: 7, 17, 24, 28, 48, 49. Pensamento positivo: Sei que há uma Estrela que me guia e protege.

