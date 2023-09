Horóscopo – Semana 39 de 2023

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Receberá notícias de um amigo, e isso vai deixá-lo com uma esperança renovada no futuro. Saúde: Atenção com os excessos, seja comedido. Dinheiro: Lembre-se de ajudar quem precisa de si, pois amanhã poderá ser você a precisar de ajuda! Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3. Pensamento positivo: Eu sou o meu melhor amigo!

Touro

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Poderá sentir-se um pouco perdido e em busca de si próprio. Procure que o seu autoconhecimento seja a ferramenta fundamental para a sua felicidade. Saúde: Dedique-se a práticas de relaxamento como o yoga e a meditação. Dinheiro: Dinamize o seu trabalho desenvolvendo novas ideias. Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 31, 22. Pensamento positivo: As respostas de que preciso estão no meu coração.

Gémeos

Carta Dominante: o Mágico, que significa Habilidade. Amor: Estará confiante e, por isso, conseguirá manter um clima de equilíbrio nas suas relações próximas. Faça escolhas justas. Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso. Dinheiro: Aposte na projeção profissional, poderá alcançar novos objetivos. Números da Sorte: 8, 11, 6, 36, 22, 4. Pensamento positivo: Faço o que devo para ter o que quero.

Caranguejo

Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria. Amor: O amor acontece quando menos se espera. Saiba aguardar com serenidade. Saúde: Durma mais, precisa de repor energias. Dinheiro: O seu bom desempenho poderá ajudá-lo a melhorar a nível profissional. Números da Sorte: 8, 17, 14, 10, 2, 3

Pensamento positivo: A minha intuição é a minha melhor conselheira.

Leão

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Deixe de exigir tanto do seu par. Aceite os outros como eles são. Saúde: Vigie a saúde do seu coração, tendência para instabilidade. Dinheiro: Organize as suas tarefas para poder rentabilizar melhor o seu tempo. Números da Sorte: 9, 6, 5, 4, 7, 1. Pensamento positivo: Os bons amigos ajudam-me a manter o equilíbrio.

Virgem

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Resolva os desentendimentos através do diálogo. Os problemas e dificuldades resolvem-se com sinceridade! Saúde: Uma dor de garganta poderá incomodá-lo. Dinheiro: Tenha uma atitude mais confiante no desempenho da sua atividade profissional. Números da Sorte: 1, 8, 14, 10, 11, 6. Pensamento positivo: Tenho a força necessária para fazer justiça na minha vida.

Balança

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: Uma discussão com a pessoa amada poderá deixá-lo inseguro. Saúde: Mantenha rotinas de sono, está com tendência para sofrer de insónias. Dinheiro: Desempenhe as suas tarefas profissionais o melhor que lhe for possível. Números da Sorte: 18, 11, 14, 27, 47, 49. Pensamento positivo: O sucesso conquista-se pelo empenho e pelo esforço.

Escorpião

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização. Amor: A sua impulsividade poderá originar discussões. Encare a vida de uma forma mais serena e verá que tudo corre melhor! Saúde: Tendência para andar um pouco descontrolado. Dinheiro: Seja fiel a si mesmo e siga à risca os planos que traçou. Números da Sorte: 3, 36, 25, 14, 7, 8. Pensamento positivo: Tenho o poder de concretizar os meus sonhos.

Sagitário

Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Converse com o seu par para resolver divergências conjugais. Saúde: Procure descansar mais, a sua energia está em baixo.

Dinheiro: Acredite mais na sua competência. Números da Sorte: 9, 10, 20, 30, 4, 7. Pensamento positivo: Procuro ser bom, justo e carinhoso todos os dias.

Capricórnio

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Passe mais tempo com os seus filhos. Eles precisam de si. Saúde: Cuide melhor de si, saiba reservar algum tempo para o repouso e o lazer. Dinheiro: Com empenho e dedicação, conseguirá alcançar as suas metas. Números da Sorte: 6, 15, 23, 32, 40, 51. Pensamento positivo: Dedico mais tempo aos meus amigos.

Aquário

Carta Dominante: O Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: O seu par poderá estar mais exigente consigo. Não perca a paciência. Saúde: Faça uma alimentação mais criteriosa. Dinheiro: Aproveite a ajuda de um colega para desenvolver um projeto. Números da Sorte: 2, 6, 19, 20, 27, 42. Pensamento positivo: Estou preparado para os desafios da vida.

Peixes

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões. Amor: Uma mudança de planos pode provocar instabilidade na sua relação. Saúde: Procure estar em paz consigo próprio, dedique mais tempo a práticas de relaxamento. Dinheiro: Não gaste mais do que o necessário. Números da Sorte: 9, 7, 1, 10, 20, 33

Pensamento positivo: Sou prudente para evitar falsas ilusões.

