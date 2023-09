Cantinho do animal

Fêmea jovem adulta.

Vacinada, desparasitada interna e externamente e esterilizada. Com chip.

A Cindy já teve um lar e uma família. Infelizmente, a situação de vida alterou-se, o que levou a que esta pequena precise de uma nova família que esteja disposta a acolhê-la com o coração. É meiga e sociável.

És tu que vais ter carinho para partilhar com a Cindy?

Adote afetos.

Adote com responsabilidade.

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448