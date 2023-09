Semana da Juventude culmina, em Anadia, com Festival de Música

Festival Anadia Jovem atraiu, durante dois dias, milhares de jovens ao anfiteatro do Vale Santo, encerrando com chave de ouro semana dedicada aos jovens.

O Município de Anadia dedicou a semana, de 18 a 23 de setembro, à juventude do concelho, com uma panóplia de ações, desde workshops, passando por atividades lúdicos-recreativas e desportivas, culminando com o Festival Anadia Jovem, que atraiu milhares de jovens ao anfiteatro do Vale Santo.

O vereador da Câmara Municipal, Lino Pintado, com o Pelouro da Juventude, faz um “balanço extremamente positivo” do Festival Anadia Jovem, considerando a adesão de jovens ao evento. Para além dos cabeças de cartaz, Nenny, T-Rex e DJ Fifty, as restantes bandas e grupos, que animaram o Festival, eram todas oriundas do concelho. “À semelhança do que aconteceu nas edições anteriores, houve uma forte aposta do Município em dar a conhecer o trabalho dos jovens artistas e das associações do concelho”, adiantou o autarca.

De referir que a abertura dos espetáculos musicais, nos dois dias, contou com a presença da Escola de Dança do Centro Social de Aguim e da Poutena Dance Academy que “encantaram com sua excelente prestação”. Destaque ainda para a presença no recinto dos alunos do 5.º ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra que, na passada sexta-feira (22 de setembro), realizaram rastreios cardiovasculares.

