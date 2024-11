Oriol Vidal é a nova aquisição da Efapel

Oriol Vidal vem de um desporto diferente (automobilismo), mas onde a velocidade, a adrenalina, o risco e o desafiar os limites estão presentes. A bicicleta foi sempre uma ferrementa de treino, aliada à paixão pelo ciclismo e ao prazer em andar de bicicleta. Após vários anos ligados ao Todo-o-Terreno, com várias vitórias em provas do Campeonato e Taça do Mundo, 2025 será o ano de um novo desafio.

Quais são as suas expectativas para 2025?

Considero-me uma pessoa competitiva e lutadora, sei que não vai ser um caminho fácil mas não posso desejar outra coisa senão compreender rapidamente a dinâmica do ciclismo para poder lutar para ser competitivo no pelotão, ser útil à equipa e espero poder aspirar a algum resultado .

O que o motiva a praticar ciclismo de competição?

Descobri o ciclismo de estrada há muitos anos a treinar para a minha disciplina motora e rapidamente mudou a minha vida, tornando-se a minha paixão. Competi em várias provas com uma equipa de elite de 2018-2021 e, mesmo não conseguindo treinar como os outros devido às minhas viagens e competições de automobilismo, sempre me defendi bem. Cheguei a ter a oferta de saltar para o ciclismo profissional mas decidi continuar no desporto automóvel porque era um mundo em que estava a crescer. A partir deste momento sempre tive um espinho no pé e é algo que preciso de resolver.

Por quê pedalar na EFAPEL?

A EFAPEL é uma equipa de referência na Península Ibérica e não podia estar mais satisfeito com a oportunidade que me foi apresentada. Portugal é um sítio que sempre me roubou o coração, principalmente por causa dos fãs quando corro com o carro. Não se pode pedir mais do que estar na categoria de uma das equipas mais vanguardistas, com uma equipa muito experiente com quem posso aprender muito, companheiros de alto nível e um adepto que nos incentiva sempre a conseguir o melhor de nós próprios.

Currículo de Oriol Vidal

Vice-campeão do mundo todo-o-terreno 2016

Dakar Rally 2017 (pódio da primeira etapa)

Vice-campeão Dakar Rally 2019 UTV

Dakar Rally 2021 (vitória na primeira eEtapa)

Vice-campeão Dakar Rally 2023 T4

Campeão do Mundo de Rally Raid 2023 T4

3.º Challenge Rali Dakar 2024 (T3)

Vice-campeão do mundo de Rally Raid 2024 Challenger (T3)

Vitórias em provas do Campeonato e Taça do Mundo, tais como: Marrocos Rally, Abu Dhabi Desert Challenge, Sonora Rally, Portugal Rally-Raid, Andalucía Rally, Baixa Dubai, Baixa Jordânia, Baixa Qatar, Hail Rally, Baixa Espanha, Baixa Itália, Baixa Polónia…