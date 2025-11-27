É uma pequena (5-15 kg).

Koda e Kenai, duas maninhas que foram resgatadas de um pinhal. Muito assustadas, sem mãe ou alguém que as protegesse. Um pouco medrosas mas com alguma paciência, deixaram-se tocar, pegar ao colo e também dar beijinhos e brincar. Estão à procura da sua família feliz.

A Kenai já foi adotada, mas a Koda ainda espera pela sua família. É uma pequena muito enérgica e NÃO não é para caça! Precisa ser respeitada e acolhida por quem tem a sensibilidade de saber que há um tempo para os afetos fazerem efeito.

Relembramos que os animais não são descartáveis. A decisão de adotar deve ser tomada com toda a responsabilidade.

Adota afetos! Adota com o coração!

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448