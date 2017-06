O Clube de Ginástica de Oliveira do Bairro (CGOB) sagrou-se vice-campeão nacional durante o Campeonato Nacional Base de Ginástica Artística Feminina e Masculina, que teve lugar no Palácio dos Desportos, em Torres Novas.

Em prova estiveram ginastas representantes de 17 clubes de todo o país. O CGOB competiu com clubes como o Boavista, Ginásio Clube Português, entre outros de grande tradição e nome no seio da ginástica artística. O CGOB levou uma comitiva de 11 ginastas: Diogo Ferraz (júnior). Iniciadas: vice-campeãs nacionais. Francisca Mamede: vice-campeã nacional de solo. Marta Lopes, Maria Inês Pato, Dânia Pinto e Sofia Melo. Juvenis: Nádia Cardoso e Leonor Almeida. Juniores: Ana Assis, Maria Martins e Lara Vicente.

O título de vice-campeãs nacionais é o resultado de todo o esforço das ginastas, dos treinadores e dos encarregados de educação, que desde o primeiro dia da constituição do CGOB acreditaram neste projeto e, apesar de terem começado a época sem qualquer aparelho de ginástica, nunca baixaram os braços. O CGOB agradece ao Município de Oliveira do Bairro, nas pessoas do presidente e vice-presidente por todo o apoio imprescindível ao sucesso obtido, bem como aos Atómicos pela confiança depositada.

