CARTA DO ANO: O MAGO O ano de 2017 tem como arcano regente a carta do MAGO.­ Identificado como ano 1. Ano em que a humanidade tem nova oportunidade de recomeçar de novo com independ­­encia e iniciativa, criar o que desejar, abertura para o novo, para a mudança, capacidade de se reinventar, usar toda a sua capacidade criativa e força para direcionar e dar novo impulso à sua vida. Se está à espera que as coisas lhe batam à porta milagrosamente, sairá dececionado. O arcano de MAGO em termos energéticos trabalha com o plano invisível para criar no visível. Ou seja, desde que cada um se mova no sentido de fazer algo, lutar por algo, as ajudas acabarão por aparecer de onde menos se espera. Não tenha receio de dar um passo em frente, de desejar, de mover ou remover montanhas, pois só assim poderá chegar ao tão almejado sucesso. Este é um ano onde pode e deve implementar novas rotinas, novas regras, tentar algo totalmente novo e se eventualmente não está satisfeito com o rumo que a sua vida tem levado, é altura de implementar novas estratégias e mudar o etinerário a que se propôs inicialmente e que por diversos factores, não o levou onde queria chegar. É um ano que inicia um novo ciclo de 36 anos e desta feita onde o regente planetário é SATURNO. Uma energia um pouco mais densa do que o seu antecessor sol, porém esta regência favorece o trabalho, as coisas ganhas por merecimento próprio. Este ano cobrará de cada um de nós maturidade, coerência e bastante trabalho para podermos usufruir do melhor que este período tem para nos oferecer. Em termos de acontecimentos, este poderá ser uma ano mais ágil, em que tudo poderá andar a uma velocidade à qual não estaremos habituados. Seja em que sector for da vida de cada um. Para não ser apanhado desprevenido na “curva”, apenas tem de aumentar a sua capacidade de visão, seja ela periférica ou interior e ajutar-se à velocidade dos acontecimentos. E, se o seu sucesso for baseado em alicerces sólidos, ele não serão efêmero, será algo para manter e evoluir ao longo do tempo.

CARNEIRO

CARTA: ENAMORADOS – Significa Escolha

AMOR – Período de alguma instabilidade emocional. Nesta fase a tendência para cair em tentação é enorme. Deixe a poeira assentar e avance apenas se sentir segurança naquilo que pretende fazer. Faça programas diferentes em família, esta estratégia manterá a sua mente ocupada e afastada de coisas que lhe podem trazer sofrimento.

SAÚDE – Tendência para se sentir mais frágil a nível emocional. Deixe os sentimentos fluírem, vai sentir-se mais leve.

DINHEIRO – Conjuntura favorável a que lhe seja reconhecido o prestígio que merece. A sua criatividade transpirará por todos os poros, aproveite esta fase e dê asas à sua imaginação. Tenha mais confiança nas suas capacidades e não tenha receio de demonstrar os seus talentos. Possível aumento de responsabilidade.





CARTA: CARRO – Significa Vitória

AMOR – Evite a tendência de controlar tudo ao seu redor, com certeza cada um sabe quais são as suas obrigações, evite sufocar o seu par com regras para tudo e mais alguma coisa. Deixe fluir, sem stress ou agitação desnecessária. Aproveite e dê uns passeios com a sua cara metade.

SAÚDE – Tendência para alguns problemas articulares, evite esforços que exijam demasiado de si.

DINHEIRO – Poderão surgir algumas mudanças estruturais a nível de gestão orçamental. Adapte-se às mudanças necessárias para obter organização e sucesso nos seus empreendimentos. Poderá surgir a hipótese de viagem a negócios ou lazer.





VALETE DE OUROS – Significa Novidades

AMOR – Tenha uma maior abertura em relação ao seu relacionamento sentimental. O diálogo é meio caminho andado para resolver certos problemas que vão surgindo. Aproveite a semana para investir em relações de amizade que ficaram estagnadas no tempo.

SAÚDE – Cuide para que se tiver tido alguma constipação, não tenha nenhuma recaída.

DINHEIRO – Poderá ter alguns contratempos no seu emprego mas estes serão facilmente ultrapassáveis. Evite levantar a voz no local de trabalho, mantenha uma postura disciplinada e coerente com a responsabilidade que desempenha.

CARTA: MAGO – Significa Habilidade

AMOR – Dedique tempo de qualidade aos seus familiares diretos. Pais ou filhos poderão sentir a falta do seu carinho e apoio. Tente não deixar para segundo plano as coisas do coração. Embora lhe falte o tempo para se dedicar a esse capítulo essa é uma parte importante para o seu equilíbrio emocional embora ache que não.

SAÚDE – Nesta fase estará mais vulnerável ao stress e poderá eventualmente ter dificuldade em adormecer.

DINHEIRO – Mesmo que aconteçam imprevistos não perca a coragem e a determinação que o caracterizam. Continue a agir e a pensar positivo. Seja persistente, com habilidade conseguirá facilmente chegar às metas a que se propôs.





CARTA: FORÇA – Significa Domínio

AMOR – Poderá ter notícias de alguém que foi importante na sua vida e que por força das circunstâncias foi obrigado a afastar-se. Não tome decisões precipitadas sem saber o que a outra parte tem a dizer em seu favor. Por vezes há soluções que tem de ser tomadas mas pode sempre voltar atrás e remediar a situação.

SAÚDE – Tendência para excessos no trabalho ou na alimentação. Controle é a palavra de ordem para não se sentir esgotado.

DINHEIRO – Poderão surgir novas oportunidades, saiba aproveitá-las. É bom que saiba as suas responsabilidades mas evite dar ao trabalho tanta importância. Aqui saber dar o valor máximo ao que realmente tem o valor máximo na sua vida, é de extrema importância.





CARTA: IMPERADOR – Significa Autoridade

AMOR – Se está num novo relacionamento deve fazer um esforço para conhecer melhor o seu par, não olhe apenas para o seu umbigo e não se preocupe apenas com o seu bem estar. Relaxe e aproveite ao máximo momentos românticos. Procure fazer algumas mudanças no seu lar, vai sentir melhores vibrações.

SAÚDE – Cuidado com alergias alimentares, pode contrair gastroenterite.

DINHEIRO – Algumas novidades estarão a caminho, poderá surgir uma nova proposta de trabalho ou, para quem está desempregado perspectivas de uma nova ocupação. As compensações financeiras não serão por aí além mas o que vier será bem vindo. Evite protagonismo no seu local de trabalho, a inveja tem sono leve.





CARTA: JUSTIÇA – Significa Justiça

AMOR – Poderão surgir acontecimentos inesperados a nível sentimental, no início poderá não perceber porque surgiram mas com o passar do tempo verificará que afinal tudo o que está a passar tem uma razão de ser e só está a colher aquilo que plantou, a justiça divina pode tardar mas não falha. Desabafe com alguém de confiança.

SAÚDE – Evite alimentos demasiado pesados e que lhe dificultem a digestão.

DINHEIRO – A conclusão de determinadas tarefas poderão levar mais tempo do que estava à espera, porém serão concluídas com êxito. Se tem pendências na justiça poderá começar a ver as coisas num andamento mais célere.





CARTA: RODA DA FORTUNA – Significa Instabilidade

AMOR – Eventualmente poderá ter de por em prática a sua estratégia diplomática para resolver questões que envolvam familiares diretos. Sentirá necessidade de libertar as suas emoções porém não exagere e seja comedido nas suas palavras.

SAÚDE – Tendência para problemas de tensão arterial. Reduza na cafeína.

DINHEIRO – Talvez sinta um pouco a inércia a tomar conta de si mas a força e impulsividade da roda da fortuna durante esta semana vão contrariar essa tendência. Evite espalhar os seus planos ou ideias a nível profissional pois só fará com que atrase todo o processo.

CARTA: IMPERATRIZ – Significa Realização

AMOR – Se estiver de candeias à avessas com alguém com quem tinha uma relação de proximidade, poderá acontecer uma reconciliação, porém existe uma altura certa para as coisas acontecerem, se deixar passar demasiado tempo pode perder a oportunidade de fazer as coisas resultarem.

SAÚDE – Tendência para ter alguns problemas de ordem psicológica e algumas insónias.

DINHEIRO – As suas dúvidas no campo profissional poderão ser esclarecidas por alguém mais experiente mas não se deixe manipular de acordo com o que é melhor para a pessoa em questão. Leve sempre em consideração a sua vontade.

CARTA: REI DE OUROS – Significa Espírito Prático

AMOR – Algumas amizades poderão trazer-lhe alguns desafios, porém não se apegue demais pois será sol de pouca dura, evite compromissos sérios, espere até ter a certeza absoluta dos seus sentimentos. Poderá ter alguma dificuldade na gestão doméstica. Mantenha a calma e exija que todos contribuam.

SAÚDE – Alguns problemas de sáude poderão desencadear gastos supérfluos.

DINHEIRO – Durante este período terá uma oportunidade de auto afirmação e de realizar uma actividade mais satisfatória. Encontrará atividades e novos projetos que lhe trarão mais satisfação pessoal e financeira mas não force situações. Deixe as coisas fluírem.





AQUÁRIO



CARTA: ÁS DE PAUS – Que significa Iniciativa

AMOR – Período de alguma sobrecarga afectiva, onde pequenos problemas tenderão a parecer enormes obstáculos. Leve as situações mais ao de leve e verá que as dificuldades tenderão a desaparecer. Dedique mais tempo ao seu par.

SAÚDE – Eventualmente poderão surgir algumas enxaquecas. Durma as horas recomendadas.

DINHEIRO – Semana favorável a trabalhos de grupo onde a união de forças é vantajosa para o bom andamento de projetos. Faça valer o seu sentido prático e espírito de iniciativa para dar aquele empurrão a situações que se encontravam estagnadas.





CARTA: ESTRELA – Significa Esperança

AMOR – Um antigo relacionamento poderá balançar o seu coração, é da sua inteira responsabilidade as consequências que surgirem duma escolha que deve ser única e exclusivamente sua. Não peça opinião a terceiros quanto a esta questão.

SAÚDE – Cuidado com mudanças de temperatura a sua garganta pode sofrer com isso.

DINHEIRO – Saiba gerir as suas responsabilidades orçamentais para ter um período tranquilo a nível financeiro. A nível laboral também terá uma semana tranquila e estável. Poderá receber convites para participar em reuniões de caráter social ou de solidariedade.

