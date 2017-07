A Câmara Municipal de Anadia vai realizar, no dia 12 de julho, no Pavilhão de Desportos de Anadia, mais uma “Cerimónia de Reconhecimento de Mérito Desportivo”, dedicada aos atletas e coletividades do concelho.

Trata-se de uma homenagem aos desportistas de Anadia que, na época 2016/2017, alcançaram resultados de mérito e, como tal, dignos de reconhecimento público. Este é também extensível aos desportistas que, sendo naturais ou residentes no concelho de Anadia, mas representando entidades com sede fora deste, tenham conquistado títulos distritais, regionais, nacionais ou internacionais na referida época. Assim, e porque estes triunfos nem sempre chegam ao conhecimento da autarquia, a Câmara Municipal de Anadia solicita aos interessados que comuniquem, através do endereço de correio eletrónico sentiranadia.m.anadia@gmail.com, os dados (nome, título conquistado e contacto telefónico) dos atletas que tenham enquadramento no perfil traçado, para que, cumpridos os devidos formalismos, lhes possa também ser prestada a devida homenagem.

A distinção do Mérito Desportivo será feita a quatro níveis: Coletivo, Individual, Carreira e Sentir Anadia – Contributo para o Movimento Desportivo Concelhio. Este último nível visa destacar as associações desportivas registadas na plataforma “Sentir Anadia” que, cumulativamente, apresentaram plano de atividades para a época 2016/2017 e implementaram ações previstas no mesmo. Recorde-se que a plataforma se encontra alojada no website do Município de Anadia e dá visibilidade às iniciativas das entidades parceiras deste projeto.

Para além daquelas distinções, a autarquia pretende ainda dar visibilidade ao sucesso desportivo e ao trabalho realizado por cada associação desportiva do concelho. Neste sentido, solicitou a cada uma destas entidades que, de entre os elementos que integram os respetivos grupos de trabalho, elegesse o (a) Diretor(a) / Seccionista do Ano e o (a) Treinador (a) do Ano, os quais serão também distinguidos nesta noite de promoção do desporto de Anadia.