A fadista Dina Pinto é a próxima convidada do projeto “Às Sextas na Praça”, promovido pela Câmara Municipal Anadia, e canta no dia 18 de agosto, a partir das 22 horas, na Praça da Juventude, na sede do concelho.

Natural de Anadia, Dina Pinto iniciou a sua carreira como cantora em grupos de jovens, bandas de bares e de animação de eventos. A sua paixão pelo Fado despontou há cerca de uma década, quando gravou algumas composições para uma editora. A partir daí “emergiu um interesse em conhecer melhor este estilo tão português e uma vontade de interpretar novos temas e de partilhar esta paixão com o público”.

O ciclo de espetáculos “Às Sextas na Praça” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Anadia, que, até 22 de setembro próximo, leva a música, e não só, à Praça da Juventude, em Anadia, nas noites de sexta-feira, com entrada gratuita. Este projeto de dinamização cultural vai já na sua terceira edição, e mantém como objetivo contribuir para a animação do centro da cidade de Anadia nas noites de verão, seguindo a fórmula de sucesso que alia a cultura e a sociabilização ao ar livre.

Pelo palco das “Sextas na Praça” já passaram Saxobox, Toques do Caramulo, Rob’s Angels, Baluarte, Anadia’s Junior Talents, Magicar, Rock in Soul, Luísa Sobral, Rodrigo Maurício e Luís Portugal. No próximo dia 25 de agosto, o palco da Praça da Juventude vai receber a Orquestra Desigual da Bairrada e os Kurt&Ceiros. A entrada é livre.