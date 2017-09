É já este domingo, dia 24 de setembro, que se realiza o 7.º Festival Internacional vw-ar da Bairrada, em Sangalhos, organizado pela associação Vw Carochas e Pão de Forma da Bairrada. O valor por participante é de 22 euros.

O programa começa com a receção aos veículos (8h). Pelas 10h, haverá uma visita ao Parque de Merendas da Fogueira e, às 11h, visita ao Aliança Underground Museum. O almoço é Leitão da Bairrada regado com espumante. O regresso a casa está previsto para as 17h.

As inscrições são limitadas. Contactos: 962 908 155; 938 187 340; 966 795 456.