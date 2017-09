A Casa do Povo do Troviscal comemora, no próximo mês de setembro, o 75.º aniversário. Do dia 7 ao dia 22 de outubro, haverá várias atividades, sendo que o almoço de aniversário será no domingo, dia 22, com entrega de prémios dos vários concursos que a instituição está a promover.

O Jornal da Bairrada é parceiro na organização destes concursos, nomeadamente Literário e Fotográfico, pelo que o regulamento poderá ser consultado, aqui, no site do JB.

Ambos os concursos terão como tema “A Nossa Terra”, ou seja, devem dizer respeito à vila do Troviscal. No que respeita ao fotográfico, será dividido em duas partes: fotografias antigas (até à década de 80) e fotografias atuais (de 1980 à atualidade).

Os prémios serão monetários, sendo o 1.º prémio de 100 euros, o 2.º de 50 euros e o 3.º de 25 euros. No final, será feita uma brochura com os trabalhos premiados (dos concursos literário e fotográfico) e, no caso da fotografia, também as menções honrosas.

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA “A NOSSA TERRA”

REGULAMENTO

No âmbito do seu 75.º aniversário, a Casa do Povo do Troviscal promove um concurso de fotografia, dedicado ao tema “A Nossa Terra”, ou seja, tendo como mote principal a vila do Troviscal.

O I Concurso de Fotografia “A Nossa Terra”, organizado pela Casa do Povo do Troviscal, em parceria com o Jornal da Bairrada, é aberto a todos os fotógrafos profissionais e amadores. O tema do Concurso é “A Nossa Terra”, ou seja, a vila do Troviscal. O concurso abrange duas secções: fotografias até à década de 80 e fotografias desde 1980 até à atualidade. Cada participante pode apresentar até um máximo de três fotografias por secção, reservando-se o júri o direito de excluir as que não estiverem de acordo com os objetivos e/ou normas de participação deste concurso. Não são admitidas a concurso fotografias resultantes de montagem, colagem ou manipulação, laboratorial ou digital, de uma imagem e/ou fotografia. a. As fotografias enviadas / entregues a concurso devem vir acompanhadas da declaração do autor, atestando serem as mesmas da sua autoria e ser o detentor dos direitos de autor relevantes com elas conexos. As fotografias que não venham acompanhadas da declaração referida na alínea anterior não serão admitidas a concurso. Quando, fundamentadamente, surjam dúvidas quando à autoria ou direitos relativos a determinada imagem, pode o júri, em prazo razoável, solicitar ao autor que faça prova das situações ou direitos controversos. A não prova acarreta a exclusão do concurso. As fotografias apresentadas a concurso poderão variar entre os formatos 20cm (mínimo) e 40cm (máximo). As fotografias não podem ser apresentadas em cartolina, cartão ou qualquer outro tipo de material que não seja papel de fotografia. As fotografias serão identificadas por pseudónimo escolhido pelo concorrente, que deverá ser inscrito, no verso de cada fotografia, em letra maiúscula de imprensa, juntamente com o respetivo título e local onde foi obtida. Os trabalhos devem ser enviados / entregues num envelope fechado, com indicação, no exterior, do pseudónimo, e contendo, no interior, um outro envelope com a ficha de inscrição preenchida (em letra legível), contendo nome completo, morada, NIF, contacto (telefone e e-mail), data de nascimento e a que secção do concurso está a concorrer. No caso de concorrentes menores de idade, exige-se uma autorização, por escrito, do respetivo encarregado de educação, que deve ser incluída no envelope de identificação. Os trabalhos deverão ser enviados para / entregues em: Casa do Povo do Troviscal “I Concurso Fotográfico A Nossa Terra”, Rua das Obras Sociais, n.º 7, 3770-410 Troviscal. A data limite para a receção das fotografias é 29 de setembro de 2017. O Júri será convidado pela Casa do Povo do Troviscal. O Júri reunirá a fim de selecionar os trabalhos a integrar a exposição e designar os premiados. A decisão relativa à seleção dos trabalhos cabe exclusivamente ao Júri, e não é passível de recurso. Após a seleção feita pelo Júri, as fotografias serão expostas na Casa do Povo do Troviscal. A exposição será inaugurada no dia 7 de outubro de 2017, no âmbito da celebração do 75.º aniversário desta instituição. Os concorrentes premiados serão informados, previamente, por correio eletrónico (via preferencial) ou por contacto telefónico. a. Os trabalhos selecionados para a exposição ficarão pertence da Casa do Povo do Troviscal. Esta reserva-se o direito de impressão, reprodução ou publicação sem que fique obrigada a conceder, seja a que título for, qualquer compensação aos seus autores. Todavia, terá, necessariamente, de fazer referência à autoria dos trabalhos. Em caso algum, a utilização das imagens para os fins supra citados poderá envolver qualquer alteração das mesmas sem a expressa autorização dos seus autores. Em nenhum caso, seja a que título for, será permitida a utilização das imagens a que se refere o presente artigo, por terceiros, sem expressa autorização do seu autor. Os autores das fotografias não selecionadas, interessados em reaver os seus trabalhos, poderão proceder ao seu levantamento, mediante requisição por escrito e apresentação de B.I. ou documento equivalente, na Casa do Povo do Troviscal, nos três anos seguintes à sua entrega. Os trabalhos não selecionados poderão ser eliminados ao fim de três anos após a sua receção. Os trabalhos premiados, bem como as menções honrosas serão publicados numa brochura. A organização não se responsabiliza por eventuais danos ou extravios de fotografias, ocorridos antes ou depois da sua receção. A organização poderá não atribuir algum ou a totalidade dos prémios, caso as fotografias a concurso não estejam qualitativamente de acordo com a temática e os fins estabelecidos pela organização. Os prémios a atribuir no Concurso são: a. Secção Fotografias Antigas: 1.º Prémio – 100,00€; 2.º Prémio – 50,00€; 3.º Prémio – 25,00€ b. Secção Fotografias Atuais: 1.º Prémio – 100,00€; 2.º Prémio – 50,00€; 3.º Prémio – 25,00€. A entrega de prémios será realizada durante o Almoço convívio de 75.º aniversário da Casa do Povo do Troviscal, no dia 22 de outubro. Serão atribuídos certificados de participação a todos os concorrentes admitidos a concurso, podendo ainda ser atribuídas menções honrosas a alguns dos trabalhos concorrentes. Os casos omissos nestas Normas de Participação serão resolvidos pela organização, única entidade competente para o efeito. A participação neste concurso implica a aceitação integral das presentes Normas de Participação. A ficha de inscrição encontra-se disponível na Casa do Povo do Troviscal.

I CONCURSO LITERÁRIO “A NOSSA TERRA”

REGULAMENTO

No âmbito do seu 75.º aniversário, a Casa do Povo do Troviscal promove um concurso literário, dedicado ao tema “A Nossa Terra”, ou seja, tendo como mote principal a vila do Troviscal.