A próxima sessão de “Dos 8 aos 80, tudo se movimenta – versão noturna”, que se realiza na sexta-feira, 29 de setembro, pelas 21h, na Praça da Juventude, em Anadia, vai decorrer no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Coração, efeméride que se comemora naquela data.

Esta parceria da Câmara Municipal de Anadia com a Fundação Portuguesa de Cardiologia visa alertar a comunidade para a importância da prática do exercício físico, como forma de prevenir as doenças cardiovasculares e os acidentes vasculares cerebrais. Como habitualmente, a atividade vai ter a duração de uma hora, tendo início com uma aula de aeróbica, a que se seguirá a habitual caminhada de cerca de 4,4kms.

Recorde-se que esta sessão, bem como as seguintes, agendadas para os dias 6 e 13 de outubro, decorrerão na Praça da Juventude. Todos os participantes deverão, antes de iniciarem a atividade, fazer a sua inscrição junto da equipa de secretariado, e munir-se de um colete refletor, cujo uso é obrigatório na caminhada.