Decorreu no último domingo, dia 24 de setembro, a 7.ª Edição do Festival Internacional VW – Ar da Bairrada, organizado pela Associação VW Carochas e Pão de Forma da Bairrada.

O evento regressou pela sétima vez à vila de Sangalhos e teve como ponto inicial a concentração de viaturas na Junta de Freguesia, seguindo a enorme caravana de viaturas em passeio, com visita ao novo Parque de Merendas recentemente inaugurado na Fogueira, no qual os participantes foram presenteados com um café, bolinhos e o espumante da região, gentilmente oferecido pela Junta de Freguesia de Sangalhos.

Seguiu-se uma visita ao Alinça Undergrond Museum, onde deram entrada os 115 participantes oriundos de várias regiões do país (Porto, Guimarães, Lisboa, Águeda, Setúbal, Paços de Brandão, Oliveira de Azeméis e Viseu). De resto, foram vários os elogios a esta visita que agradou a todos, indo ao encontro das expectativa da organização, criando assim outro ponto alto deste evento. Após a visita era chegada a hora do almoço e da confraternização.

A JB, Pedro Valente, vice-presidente da direção da Associação de Carochas e Pão de Forma da Bairrada, revelou ser vontade da associação, nos próximos anos, conseguir manter ou aumentar o número de participantes neste Festival (65 carros), fazendo, por isso, um apelo aos participantes para que tragam novos apaixonados e simpatizantes de Carochas e Pão de Forma. Um outro anseio da organização prende-se com a vontade de trazer mais carrinhas a este evento, já que estão representadas em menor número.

