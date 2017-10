O Grupo de Voluntariado Comunitário de Anadia da Liga Portuguesa Contra o Cancro precisa de novos voluntários. O apelo foi feito ao Jornal da Bairrada pela sua coordenadora Miquelina Melo, que realça ainda o enorme espírito solidário da população do concelho de Anadia para com as várias iniciativas e ações que o Grupo vai realizando durante o ano.

Peditório a 1, 4 e 5 de novembro. A mais conhecida e importante ação levada a cabo por este Grupo prende-se com o peditório nacional, que se realiza entre os dias 1 e 5 de novembro no país e na região.

“O peditório é a ação mais conhecida e prende-se com a angariação de fundos que é a mais importante fonte de financiamento da LPCC para continuar a ajudar quem precisa”, sublinha Miquelina Melo, que acredita numa grande adesão a esta campanha, no próximo dia 1 de novembro.

“Vamos estar na rua, em colaboração com voluntários pontuais e os vários agrupamentos de escuteiros, sempre disponíveis e prontos a ajudar. Vamos estar às portas dos cemitérios, e nos dias 4 e 5, às portas dos mercados, supermercados e grandes superfícies do concelho, com um total de 125 cofres prontos a receber os generosos donativos dos anadienses”, avança esta responsável, que considera Anadia “um concelho de gente muito solidária e muito amiga, sempre pronta a ajudar”. Prova disso, o facto de em 2015, a população do concelho ter contribuído, ao longo do ano, com cerca de 20 mil euros para a LPCC.

Por isso, apela à população que seja generosa com esta que é a mais importante fonte de financiamento da LPCC para continuar a dar resposta aos cada vez mais pedidos de apoio.

“Este ano, gostaria que o concelho fosse ainda mais generoso, porque são cada vez mais as pessoas a precisar da ajuda da LPCC”, diz, destacando ainda outras ações que o Grupo promove durante o ano: jantar solidário, caminhada solidária e uma ação de sensibilização de Educação para a Saúde.

Ler mais na edição impressa ou digital