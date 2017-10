O Pavilhão dos Desportos de Anadia acolheu, esta quarta-feira, dia 25 de outubro, pelas 10h30, a sessão inaugural da “época” 2017/2018 do projeto “Movimento Sénior é Vida!”, promovido pela Câmara Municipal de Anadia.

Este projeto da autarquia foi delineado com o intuito de estimular a prática da atividade física junto dos idosos das instituições sociais e da restante comunidade sénior do concelho de Anadia. Contribui igualmente para promover o convívio interinstitucional e, ainda, para valorizar e dar a conhecer, aos participantes, os diversos espaços e infraestruturas desportivas do concelho.

De recordar que o “Movimento Sénior é Vida!” se realiza uma vez por mês, estando agendadas, até ao final do corrente ano, mais duas sessões: uma a 15 de novembro, no Pavilhão de Desportos de Anadia, e outra a 6 de dezembro, no Centro Social N.ª Senhora do Ó de Aguim.

Em 2018, estão previstas sessões nos dias 17 de janeiro, no Centro de Alto Rendimento, em Sangalhos, 21 de fevereiro, no Pavilhão de Desportos de Anadia, 14 de março, no Centro Social de Avelãs de Cima, 18 de abril, no Pavilhão de Ancas, 16 de maio, Pavilhão de Vila Nova de Monsarros, 27 de junho, no Anfiteatro do Vale Santo, em Anadia, decorrendo a sessão de encerramento a 18 de julho, no Pavilhão Municipal de Anadia.

A participação é gratuita e toda a comunidade sénior de Anadia está convidada a associar-se a este projeto. Os interessados podem dirigir-se aos locais indicados, envergando indumentária prática para a realização dos exercícios propostos pelos professores. Estes darão a conhecer, no dia da aula, o objeto a levar para a aula do mês seguinte, como por exemplo um balão, uma garrafa de água, ou um boné, entre outros. Ontem, quarta-feira, não foi preciso levar qualquer objeto, uma vez que os idosos realizaram os exercícios com a ajuda de uma cadeira, que foi disponibilizada pela organização.