O prazo para apresentação das candidaturas às bolsas de estudo para alunos do ensino superior, instituídas pela Câmara Municipal de Anadia, termina no próximo dia 30 de outubro. Para este ano letivo, a autarquia aumentou o número de bolsas de estudo, que totalizam agora 50, mais 20 do que no ano letivo transato.

No valor de mil euros cada, estas bolsas irão apoiar os alunos do concelho que frequentem o ensino superior. A medida, que integra o sistema de apoios sociais da Câmara Municipal de Anadia, prevê a comparticipação da frequência de cursos que confiram os graus académicos de licenciatura ou mestrado, ministrados em universidades, institutos politécnicos, institutos superiores e escolas superiores, públicos ou privados, nos termos do “Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo”, aprovado em 2014.

Com este apoio, a Câmara Municipal de Anadia propõe-se aprofundar o papel que tem vindo a desempenhar enquanto promotora da coesão social e da igualdade de oportunidades, e, no caso concreto da juventude de Anadia, incentivar e proporcionar o acesso e a frequência do ensino superior a jovens cidadãos, residentes no concelho, cujas possibilidades financeiras sejam insuficientes.

Para efeitos da sua atribuição, considera-se elegível o estudante que esteja matriculado ou seja candidato à matrícula no ensino superior, em Portugal, e que, cumulativamente, resida no concelho de Anadia há mais de dois anos, tenha até 30 anos de idade (inclusive), faça prova de insuficiência económica do seu agregado familiar, e não possua qualquer grau académico do ensino superior.