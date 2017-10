Está inaugurado o novo projeto museológico da Câmara de Oliveira do Bairro. «Radiolândia – Museu do Rádio» abriu portas na passada quarta-feira, dia 27, na vila de Bustos, para guardar e mostrar cerca de 1.500 aparelhos do acervo do colecionador Manuel Silva, que outrora naquela localidade desenvolveu o negócio de venda e reparação de rádios.

Este novo equipamento, instalado na antiga escola primária de Bustos e zona envolvente, onde foram criados dois novos módulos para a área expositiva, resulta de um protocolo rubricado entre a Câmara e os familiares do colecionador, que na sessão de inauguração deixaram o sentimento de que “o sonho está cumprido”, ao serem criadas condições para mostrar e, simultaneamente, armazenar aquele espólio.

Na inauguração deste novo museu, ainda no exterior do edifício, Paula Silva, filha do colecionador, lembrou que marca o regresso da família a Bustos “agora com uma finalidade diferente”, recordando a atividade do pai, que acabou por dar origem a esta importante coleção.

